Еще один фигурист ушел от Тутберидзе к Плющенко
Фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, 17-летний спортсмен начал тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Переход состоялся еще в прошлом году, однако известно об этом стало только 3 января.
В мае 2020 года Рухин уже уходил из группы Тутберидзе в ЦСКА. Однако осенью того же года он покинул клуб, где тренировался под руководством Елены Буяновой. С предыдущей наставницей он выступил на двух этапах юниорского Гран-при и отобрался в Финал серии. После перехода к Тутберидзе Рухин выступил на чемпионате России. Спортсмен занял последнее, 18-е место.
Соперничество между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе началось после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.