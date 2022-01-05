«В пакете нашли расчлененку на заднем дворе моего дома». Медведева рассказала жуткую историю, произошедшую в Канаде

"Я проснулась c утра, позавтракала и пошла на тренировку. Я жила на 18-м этаже. Выхожу — лифт не работает. У меня чемодан с коньками.

Начинаю спускаться по лестнице. Много людей спускаются и мужчина с ребенком на шее рядом идет. Он спрашивает: «Ты знаешь, что случилось?» Я отвечаю: «Нет, без понятия, почему лифт не работает?» И он такой: «В лифте мертвое тело». И я такая: «Чего!?».

Спускаюсь — там полицейские, все огорожено, машины, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом мне пишет тренер: «Ты в порядке?» Я говорю: «Да, я нормально». Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома.

Меня спросили: «Что вы делали вчера вечером? Куда вы едете? Если сейчас выйдете, вы не сможете войти обратно». Я такая: «У меня полчаса до тренировки, выпустите меня!» Был небольшой допрос, но потом вернулась, все нормально. Но все равно осадочек так себе.

В итоге это было не в лифте — просто в пакете нашли расчлененку на заднем дворе«, — рассказала Медведева в интервью на ютуб-канале “Шляпа”.