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10:21 (мск), источник: Sport24

«В пакете нашли расчлененку на заднем дворе моего дома». Медведева рассказала жуткую историю, произошедшую в Канаде

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала жуткую историю, которая произошла на территории ее дома, когда фигуристка жила и тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

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Источник: Sport24

"Я проснулась c утра, позавтракала и пошла на тренировку. Я жила на 18-м этаже. Выхожу — лифт не работает. У меня чемодан с коньками.

Начинаю спускаться по лестнице. Много людей спускаются и мужчина с ребенком на шее рядом идет. Он спрашивает: «Ты знаешь, что случилось?» Я отвечаю: «Нет, без понятия, почему лифт не работает?» И он такой: «В лифте мертвое тело». И я такая: «Чего!?».

Спускаюсь — там полицейские, все огорожено, машины, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом мне пишет тренер: «Ты в порядке?» Я говорю: «Да, я нормально». Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома.

Меня спросили: «Что вы делали вчера вечером? Куда вы едете? Если сейчас выйдете, вы не сможете войти обратно». Я такая: «У меня полчаса до тренировки, выпустите меня!» Был небольшой допрос, но потом вернулась, все нормально. Но все равно осадочек так себе.

В итоге это было не в лифте — просто в пакете нашли расчлененку на заднем дворе«, — рассказала Медведева в интервью на ютуб-канале “Шляпа”.

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