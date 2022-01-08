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10:52 (мск), источник: Sport24

Этери Тутберидзе: ушла из спорта из-за безденежья, пережила теракт. Как менялась внешность лучшего тренера мира

Редкие кадры.

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Источник: Sport24

Этери Георгиевна Тутберидзе родилась 24 февраля 1974 года в Москве.

Фигурным катанием стала заниматься с 4,5 лет, мечтала о карьере одиночницы. Но после травмы позвоночника перешла в танцы на льду. Пробовала скататься с Ильей Авербухом, выступала на внутренних стартах, однако из-за недостатка финансов завершила карьеру и заключила контракт с «Российским балетом на льду».

Источник: Sport24
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Некоторое время спустя Тутберидзе в составе труппы отправилась в гастрольный тур по Америке. В апреле 1995-го труппа оказалась в Оклахоме, фигуристов поселили в одном из приютов «Юношеской христианской ассоциации» на этаже для бездомных. Спали на полу, за едой ходили на службу в местную церковь. А прямо напротив приюта располагалось федеральное здание имени Альфреда Марра. 19 апреля 1995 года от него остались только обломки.

"В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9:04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики.

Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой. Подбежал какой-то пожарник, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения.

Всех русских из нашей балетной труппы американцы разобрали по семьям. Нас с партнером Колей Аптером приютил тот пожарник. Как пострадавшим в теракте каждому выплатили по 1200 долларов. Купили битую машину, пожарник помог ее восстановить, и поехали в Цинциннати", — вспоминала Тутберидзе.

После реабилитации Этери продолжила гастролировать с парковым шоу, потом перешла на тренерскую работу. А в конце 90-х приняла решение вернуться в Россию.

Источник: Sport24

В Москве Тутберидзе поступила в Российскую государственную академию физической культуры, тренировала в подмосковном Зеленограде и на катке «Серебряный». В 2008-м Этери Георгиевна стала работать в московской СДЮСШОР № 37, которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». С 2013 года Этери Георгиевна является старшим тренером отделения «Хрустальный».

В ее группу давно выстраиваются очереди.

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Достижения Этери Тутберидзе:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014). Заслуженный тренер России (2014). Орден Почета (2018 год).

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