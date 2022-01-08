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11:10 (мск), источник: Sport24

Загитова противоречит сама себе: мечтает вернуться в спорт, но выбирает телепроекты. А еще открыто врет

Идет на Пекин.

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Несмотря на то, что Олимпиада в Пекине стартуют меньше, чем через месяц, Алина Загитова продолжает рассказывать о своем опыте выступлений четырехлетней давности. Хотя последнее интервью для сайта olympics.com породило множество обсуждений, связанных не только с Играми в Корее.

Самый горячий пункт — чемпионат мира-2019, когда Загитова выиграла долгожданное золото. «Я до последнего не хотела ехать на чемпионат мира. Решилась в самый последний момент, и в аэропорт поехали на машине с мигалками», — рассказала фигуристка.

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Интересно, что у Этери Тутберидзе оказалось противоположное мнение на эту ситуацию. «Она сидела дома, не собирала чемоданы, мы понимали, что она сейчас и в аэропорт опоздает. Я тогда позвонила сотрудникам “Самбо-70” и попросила собрать ее чемодан и просто привезти ее в аэропорт на машине», — объяснила ситуацию Тутберидзе в интервью Первому каналу. В тот момент, когда Елизавета Туктамышева рвалась в Японию с позиции первой запасной, Загитова просто не хотела ехать на чемпионат мира. Как так?

С точки зрения качества прокатов, после провальных для Алины чемпионата России и Европы-2019 свою путевку на ЧМ заслужила только Софья Самодурова. Тогда на финал Кубка России должны были приехать все три спортсменки — и Загитова, и Евгения Медведева, и Туктамышева. Только почему-то именно олимпийской чемпионке давали шансы безвозмездно, до последнего уговаривая фигуристку собрать вещи и все-таки поехать на мировое первенство. Когда такое было, чтобы лидер сборной просто отказывался ехать на самый важный старт в сезоне?

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После золота в Сайтаме Алина с невероятным усилием вышла в серию Гран-при следующего сезона, после которого объявила о паузе в спортивной карьере. Больше двух лет Загитова выдерживает молчание в соревнованиях, но финальную точку все еще не решается поставить. Свою позицию фигуристка объясняет следующим: «На таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы».

Выходит, желание соревноваться у нее есть, но чего же не хватает для набора физической формы? Возможно, нужно отложить медийные дела и вместо съемки роликов для Тик Тока стабильно пахать на тренировках, как это было в олимпийском сезоне. Но зачем, если появились новые увлечения — «Ледниковый период», участие в других проектах, различные съемки. Все это, скорее всего, намного интереснее тренировочной рутины.

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Еще одна интересная цитата Загитовой: «Фанаты мои и Жени Медведевой пишут друг другу какие-то гадости. Но я много раз говорила: “Ребята, давайте жить дружно”. Интересно, когда она это говорила? Та же Медведева как минимум была замечена в попытке усмирить фанатское недовольство, когда бывший агент Туктамышевой опубликовал провокационное видео от лица Лизы. От Загитовой подобных призывов за все четыре года мы не видели ни разу. Даже в те моменты, когда это было откровенно необходимо.

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На чемпионате России-2022 олимпийская чемпионка попробовала себя в роли интервьюера в рамках студии Первого канала, что кардинально отличается от работы в том же «Ледниковом периоде». К съемкам шоу можно подготовиться, заранее выучить речь, в случае неудачных высказываний есть «ухо», которое подскажет правильный вопрос, и новый дубль. Прямой эфир обязывает быстро соображать, корректно формулировать мысли и поддерживать интерес к программе. С этим, очевидно, у Алины пока большие проблемы. Так зачем чемпионку везут в Пекин-2022 для той же цели? За месяц нереально спрогрессировать до уровня Максима Транькова. Но что говорить о Транькове, если непрофессионалы Медведева и Маргарита Мамун держатся в кадре гораздо увереннее Загитовой.

«Как журналисту мне сложно пока включаться именно в момент работы, а к чемпионату России или другим соревнованиям как спортсмен идешь какое-то время, тренируешься. Выходишь, конечно, с нервами, но все равно твое тело делает то, что уже наработано. Когда садишься с микрофоном, все непредсказуемо», — заявила фигуристка в интервью olympics.com. Так, может, все же стоит сосредоточиться на менее скромных проектах, а не позориться на огромную аудиторию, которая планирует смотреть Олимпиаду? Но армия фанатов Алины все равно все ей простит.

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