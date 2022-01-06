Чемпионы мира из Франции снялись с ЧЕ по фигурному катанию из-за коронавируса

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат Европы в Таллине. Об этом сообщается в Twitter Федерации ледовых видов спорта страны.

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, боятся заразиться коронавирусом. В связи с этим, они решили минимизировать риски и отказаться от выступления на соревнованиях, которые пройдут с 12 по 16 января.

Пападакис и Сизерон — четырехкратные чемпионы мира. На Олимпийских играх в Пхенчхане четыре года назад они завоевали серебряные медали. В декабре прошлого года спортсмены стали чемпионами Франции.