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Загитова станцевала с Милохиным
Российская фигуристка Алина Загитова записала танец с блогером Даней Милохиным. Видео опубликовано в TikTok спортсменки.
Российская фигуристка Алина Загитова записала танец с блогером Даней Милохиным. Видео опубликовано в TikTok спортсменки.
19-летняя Загитова станцевала с Милохиным, который был среди участников проекта «Ледниковый период». Партнером блогера стала фигуристка Евгения Медведева. Пара заняла третье место по итогам сезона.
Загитова — одна из ведущих проекта вместе с Алексеем Ягудиным. Она принимает участие в съемках «Ледникового периода» с 2020 года.
Фигуристка стала обладательницей золотой медали на Играх в Пхенчхане. Также она становилась чемпионкой мира и Европы. В декабре 2019-го спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.