11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

19-летняя Загитова станцевала с Милохиным, который был среди участников проекта «Ледниковый период». Партнером блогера стала фигуристка Евгения Медведева. Пара заняла третье место по итогам сезона.

Загитова — одна из ведущих проекта вместе с Алексеем Ягудиным. Она принимает участие в съемках «Ледникового периода» с 2020 года.