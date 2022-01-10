США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена

Читайте также МОК представил новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте

В состав американской сборной по фигурному катанию был включен Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.

Отмечается, что фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Как сообщает NBC, 31-летний спортсмен станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимних Олимпийских играх.