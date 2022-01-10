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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена

США впервые отправят на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине, небинарного спортсмена. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках США.

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Источник: AP 2021
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В состав американской сборной по фигурному катанию был включен Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.

Отмечается, что фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Как сообщает NBC, 31-летний спортсмен станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимних Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров. В организации допустили переход из женского в мужское фигурное катание при определенных результатах анализов на тестостерон.

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