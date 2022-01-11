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11:12 (мск), источник: Sport24

Ирина Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни: «Я была в панике! Начались странные вещи»

Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая, которая является 2-кратным призером Олимпийских игр, 7-кратной чемпионкой Европы и 2-кратной чемпионкой мира, рассказала о своей неизлечимой болезни.

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Источник: Sport24

"Моя неизлечимая болезнь.

Продолжаю рассказывать вам свою историю взлетов и падений.

Мне 23 года, я нахожусь на пике своей карьеры и готовлюсь к очередным соревнованиям. Как-то я начала замечать, что мне стало труднее дышать. Потом начались еще более странные вещи: стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли…

Я была в панике! Для спортсмена во время сезона пропустить хоть одну тренировку — это непозволительная роскошь! Как-то утром я проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне… васкулит.

Это неизлечимая болезнь. О продолжении спортивной карьеры не могло быть и речи. Это был настоящий удар для меня…

Друзья, хочу сразу сказать, что имея неизлечимую болезнь необходимо все равно видеть стимул к жизни, а не просто сидеть и «готовиться».

Как оказалось, можно прекрасно жить в ремиссии. Расскажу вам о том, как я пришла к этому и как боролась с болезнью, в следующем посте", — написала в инстаграме 42-летняя Слуцкая.

 Русская фигуристка рассказала о своей неизлечимой болезни: «Я была в панике! Начались странные вещи»
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