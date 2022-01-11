Двукратная олимпийская чемпионка Волосожар перенесла операцию
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что успешно перенесла операцию на колене.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что успешно перенесла операцию на колене.
Волосожар получила разрыв мениска в декабре прошлого года во время съемок шоу «Ледниковый период».
«Докладываю. Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо в колене зашили, швы наложили. Накормили, спать уложили — почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное спокойно восстанавливаться, процесс это не быстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — написала Волосожар на своей странице в Instagram.
Волосожар в паре с Максимом Траньковым стала двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи — в парном катании и командном турнире. В 2018 году фигуристы объявили о завершении карьеры.