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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Волосожар перенесла операцию

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что успешно перенесла операцию на колене.

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Источник: РИА "Новости"

Волосожар получила разрыв мениска в декабре прошлого года во время съемок шоу «Ледниковый период».

«Докладываю. Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо в колене зашили, швы наложили. Накормили, спать уложили — почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное спокойно восстанавливаться, процесс это не быстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — написала Волосожар на своей странице в Instagram.

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Волосожар в паре с Максимом Траньковым стала двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи — в парном катании и командном турнире. В 2018 году фигуристы объявили о завершении карьеры.

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