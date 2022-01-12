Главный рывок перед Пекином. Анонс чемпионата Европы по фигурному катанию

У сборной России на турнире максимальная квота — по три участника в каждом из видов программ: в одиночном мужском, женском катании, парном и танцах на льду. Так же будет и на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Чемпионат Европы станет последним стартом, по итогам которого могут быть внесены изменения в олимпийскую заявку сборной России по фигурному катанию.

Место проведения чемпионата

Турнир во второй раз в истории примет Таллин, в первый раз город принимал ЧЕ в 2010 году. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».

В июне 2019 года в Риме во время конгресса ISU поступило шесть заявок на проведение чемпионата Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, а также столица Болгарии София, британский город Шеффилд и чешский Острава.

У турнира высокая интенсивность — всего за пять дней награды разыграют 123 спортсмена. Среди них 71 одиночный исполнитель, 30 дуэтов в танцах и 22 спортивные пары. Последний чемпионат состоялся 20—26 января 2020 года, а в 2021-м турнир не проводили из-за пандемии.

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова;

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова; Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко;

Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко; Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX8WqZfIPz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX8WqZfIPz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX8WqZfIPz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Запасными на чемпионат Европы будут: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Мужское одиночное катание

От России на чемпионат Европы изначально должны были поехать Марк Кондратюк, который выиграл на чемпионате России 2022, занявший второе место Михаил Коляда и четвертый Евгений Семененко. Однако буквально за пару дней до начала ЧЕ стало известно, что Михаил травмировал правую стопу, так что его заменил получивший бронзу на чемпионате России Андрей Мозалев. Таким образом, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 от России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYg_ggfIDmO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYg_ggfIDmO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYg_ggfIDmO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женское одиночное катание

Уроженка Казани Камила Валиева в свой первый взрослый сезон побила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Нынешний ЧЕ может стать первым фрагментом ее «большого шлема» из побед на чемпионате Европы, чемпионате мира, финале Гран-при и Олимпийских играх.

Результаты Александры Трусовой в последнее время сложно назвать стабильными. Кроме того, в ноябре фигуристка по медицинским показаниям пропустила этап Гран-при NHK Trophy. На чемпионате России она завоевала серебряную медаль. «Русскую ракету» называют главным соперником Валиевой — пять четверных позволят претендовать на золото при отсутствии проблем с исполнением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX6gM5uoZJH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX6gM5uoZJH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX6gM5uoZJH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Щербакова в борьбе за бронзу чемпионата России обошла Елизавету Туктамышеву. Евгений Плющенко выступил с предложением о «контрольной дуэли», но не нашел поддержки в федерации. По сравнению с Валиевой и Трусовой, у Щербаковой не так получаются элементы ультра-си (элементы повышенной категории сложности). Однако, если соперницы наделают ошибок, спортсменка может взять титул с чистым прокатом и одним-двумя четверными в произвольной программе.

Танцы на льду

Главная интрига в танцах на льду — как оценят пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин на международном уровне. На чемпионате России ходило много слухов о влиянии Этери Тутберидзе на результат соревнований, поскольку Дэвис является дочерью именитого тренера. Теперь у пары будет возможность доказать превосходство на европейском уровне, или подтвердить разговоры о преувеличенных баллах перед Олимпиадой.

Парное катание

Выбор спортивных пар стал самым очевидным. В Таллин отправились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Причем из лучших пар страны первые две рассматриваются в качестве фаворитов чемпионата Европы.

Кто не приедет

Шестого января стало известно о том, что французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят турнир, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYY0OG3IvSP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYY0OG3IvSP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYY0OG3IvSP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также с чемпионата Европы практически в полном составе снялась сборная Израиля за исключением одиночницы Тейлор Моррис (причины неизвестны).

Главной потерей в сборной России стал Михаил Коляда. Девятого января в ФФККР сообщили, что Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине по причине травмы. Россиянина заменит Андрей Мозалев.

Расписание (по московскому времени)

12 января

12:50 — мужчины, короткая программа (сайт «Первого канала», с 13:30 — Eurosport 1).

19:45 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 22:35 — «Первый канал»).

13 января

12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 17:00 — «Первый канал»).

20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 22:35 — «Первый канал»).

14 января

13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт «Первого канала», с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — «Первый канал»).

19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала»).

15 января

14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт «Первого канала»).

19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 21:30 — «Первый канал»).

16 января

16:30 — показательные выступления (сайт «Первого канала»).

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Мнение экспертов

Илья Авербух, серебряный призер олимпиады 2002 года и хореограф.

«На чемпионате Европы у девушек будет весь российский пьедестал — это 100%. Другим он быть не может. Будем следить, как распределятся места. Камиле Валиевой сложно составить конкуренцию, но то, что в женском одиночном катании с первого по третье места займут наши девушки, — это 100 из 100», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион в парном катании.