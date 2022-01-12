Главный рывок перед Пекином. Анонс чемпионата Европы по фигурному катанию

У сборной России на турнире максимальная квота — по три участника в каждом из видов программ: в одиночном мужском, женском катании, парном и танцах на льду. Так же будет и на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Чемпионат Европы станет последним стартом, по итогам которого могут быть внесены изменения в олимпийскую заявку сборной России по фигурному катанию.
Место проведения чемпионата
Турнир во второй раз в истории примет Таллин, в первый раз город принимал ЧЕ в 2010 году. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».
В июне 2019 года в Риме во время конгресса ISU поступило шесть заявок на проведение чемпионата Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, а также столица Болгарии София, британский город Шеффилд и чешский Острава.
У турнира высокая интенсивность — всего за пять дней награды разыграют 123 спортсмена. Среди них 71 одиночный исполнитель, 30 дуэтов в танцах и 22 спортивные пары. Последний чемпионат состоялся 20—26 января 2020 года, а в 2021-м турнир не проводили из-за пандемии.
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова;
- Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко;
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
- Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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Запасными на чемпионат Европы будут: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
Мужское одиночное катание
От России на чемпионат Европы изначально должны были поехать Марк Кондратюк, который выиграл на чемпионате России 2022, занявший второе место Михаил Коляда и четвертый Евгений Семененко. Однако буквально за пару дней до начала ЧЕ стало известно, что Михаил травмировал правую стопу, так что его заменил получивший бронзу на чемпионате России Андрей Мозалев. Таким образом, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 от России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.
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Женское одиночное катание
Уроженка Казани Камила Валиева в свой первый взрослый сезон побила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Нынешний ЧЕ может стать первым фрагментом ее «большого шлема» из побед на чемпионате Европы, чемпионате мира, финале Гран-при и Олимпийских играх.
Результаты Александры Трусовой в последнее время сложно назвать стабильными. Кроме того, в ноябре фигуристка по медицинским показаниям пропустила этап Гран-при NHK Trophy. На чемпионате России она завоевала серебряную медаль. «Русскую ракету» называют главным соперником Валиевой — пять четверных позволят претендовать на золото при отсутствии проблем с исполнением.
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Анна Щербакова в борьбе за бронзу чемпионата России обошла Елизавету Туктамышеву. Евгений Плющенко выступил с предложением о «контрольной дуэли», но не нашел поддержки в федерации. По сравнению с Валиевой и Трусовой, у Щербаковой не так получаются элементы ультра-си (элементы повышенной категории сложности). Однако, если соперницы наделают ошибок, спортсменка может взять титул с чистым прокатом и одним-двумя четверными в произвольной программе.
Главная интрига в танцах на льду — как оценят пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин на международном уровне. На чемпионате России ходило много слухов о влиянии Этери Тутберидзе на результат соревнований, поскольку Дэвис является дочерью именитого тренера. Теперь у пары будет возможность доказать превосходство на европейском уровне, или подтвердить разговоры о преувеличенных баллах перед Олимпиадой.
Выбор спортивных пар стал самым очевидным. В Таллин отправились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Причем из лучших пар страны первые две рассматриваются в качестве фаворитов чемпионата Европы.
Шестого января стало известно о том, что французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят турнир, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине.
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Также с чемпионата Европы практически в полном составе снялась сборная Израиля за исключением одиночницы Тейлор Моррис (причины неизвестны).
Главной потерей в сборной России стал Михаил Коляда. Девятого января в ФФККР сообщили, что Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине по причине травмы. Россиянина заменит Андрей Мозалев.
Расписание (по московскому времени)
- 12:50 — мужчины, короткая программа (сайт «Первого канала», с 13:30 — Eurosport 1).
- 19:45 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 22:35 — «Первый канал»).
- 12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 17:00 — «Первый канал»).
- 20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 22:35 — «Первый канал»).
- 13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт «Первого канала», с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — «Первый канал»).
- 19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала»).
- 14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт «Первого канала»).
- 19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт «Первого канала», с 21:30 — «Первый канал»).
- 16:30 — показательные выступления (сайт «Первого канала»).
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Илья Авербух, серебряный призер олимпиады 2002 года и хореограф.
«На чемпионате Европы у девушек будет весь российский пьедестал — это 100%. Другим он быть не может. Будем следить, как распределятся места. Камиле Валиевой сложно составить конкуренцию, но то, что в женском одиночном катании с первого по третье места займут наши девушки, — это 100 из 100», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».
Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион в парном катании.
«В этом году у нас очень хорошая сборная, у нее есть все шансы забрать все золотые награды, как это сделали на ЧЕ-2020. В танцах на льду снялись французы, это увеличивает наши шансы. В мужском одиночном катании будет борьба, но наши ребята должны справиться, думаю, что в этом году сборная России главный фаворит чемпионата Европы», — сказал Траньков «РБК Спорт».