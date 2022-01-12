Фигурное катание: русский тренер назвал американца уродом. Почему?
Объясняем.
Объясняем.
Многое, что в глобальном плане нормально для американцев и европейцев, не нормально для россиян. Один из главных примеров — вопрос ориентации. То, что фигурист Тимоти Ледюк является открытым геем, известно давно. Но недавно Тимоти объявил, что на самом деле является небинарной персоной и попросил использовать в отношении себя местоимения они/их.
Для справки: небинарность не имеет никакого отношения к трансгендерности и означает лишь то, что человек не может отнести свою гендерную идентичность к мужскому или женскому полу. Отсюда и название «небинарный», то есть не делимый на два, как принято в традиционном рассмотрении гендера.
Выиграв чемпионат США, пара Кейн-Гриббл/Ледюк обеспечила себе путевку на Олимпиаду. Теперь Тимоти — первый в истории Олимпийский игр небинарный человек. Кто-то поддерживает Ледюка, поручая ему (простите, им) не только защитить честь США на льду, но и дают миссию репрезентации, чтобы Тимоти на весь мир заявил, что таких людей, как они, много и стирать их из истории спорта нельзя. Кто-то, наоборот, опасается подобных кейсов: все чаще со стороны западных стран, а в особенности США, звучат тезисы о необходимости упрощения допуска трансгендерных людей до международных соревнований. Но об этом уже как-нибудь в другой раз.
В России на заявление Ледюка отреагировали по-разному. Например, чемпионка мира Мария Бутырская не увидела в этом ничего особенного.
История Ледюка — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание, пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счет американца станет еще более интересным.
В толерантном ключе высказался и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем.
А вот двукратный олимпийский призер ОИ Александр Жулин подбирать выражения не стал.
В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу.
До иностранных любителей фигурки высказывания Жулина дошли не сразу. Но когда дошли, громче всех отреагировала олимпийская чемпионка Меган Дюамель.
Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!
К слову, Меган не понаслышке знает о толерантности, своих главных успехов в спорте она добилась в паре с Эриком Рэдфордом, который является открытым геем. Но что удивительно: когда весь мир обсуждал высказывание судьи Александра Веденина о паре Пападакис/Сизерон («катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь»), Дюамель сказала так: «Знаете, любая точка зрения имеет право на существование. Просто, думаю, есть разница в культуре — североамериканской, русской. И французской, возможно».
Но теперь Меган искренне возмущена и требует разбирательств ISU. Ждем реакцию Международной федерации.