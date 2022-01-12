Российские одиночники не заметили соперников в короткой программе на чемпионате Европы. И кого из них отправить в Пекин?
Россияне заняли три первых места после короткой программы. Когда такое было на чемпионате Европы?
Россияне заняли три первых места после короткой программы. Когда такое было на чемпионате Европы?
Чемпионат Европы. Мужчины
Короткая программа
1. Андрей Мозалев (Россия) — 99.76
2. Марк Кондратюк (Россия) — 99.06
3. Евгений Семененко (Россия) — 99.04
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.76
5. Даниэль Грассль (Италия) — 91.75
6. Денис Васильев (Латвия) — 90.24
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83.46
8. Иван Шмуратко (Украина) — 82.13
9. Габриэль Франгипани (Италия) — 81.79
10. Кевин Аймо (Франция) — 80.39.
Первые часы мужской турнир в Таллине казался довольно скучным. Развлекали только яркие музыкальные подборки в программах спортсменов, как, к примеру, у представителя Болгарии Ларри Луполовера. Сам фигурист выступил слабовато, хоть и в начале программы пошел на четверной лутц. Но самое яркое — его композиции Boney M — «Ma Baker by», «Sunny» и «Happy Song». Самое то, чтобы скрасить ожидание до пятой разминки и прокатов россиян.
Первым из россиян на льду появился новоиспеченный чемпион страны — Марк Кондратюк. Он стартовал с шикарного четверного тулупа, затем прыгнул тройной аксель и каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Алексей Ягудин назвал его красавцем. А судьи оценили прокат почти в 100 баллов — 99,06. До этого личный рекорд Марка на международных соревнованиях был в районе 84 баллов. В триумфальном для Кондратюка Санкт-Петербурге было 97 баллов, но это все-таки внутренний старт. Тем ценнее будут эти баллы для 18-летнего фигуриста.
В целом прокат получился чистым и мощным. Судьи лишь одно из вращений оценили на третий уровень. Все остальное — на четвертый. Своим катанием Марк показал — он не зря выиграл чемпионат России и оказался здесь. Осталось лишь с таким же настроем исполнить и произвольную программу. А пока — второе место и какие-то 0,70 отставания от лидирующего спортсмена. Тоже российского, кстати.
Евгений стал четвертым на чемпионате России. Но решением тренерского совета в состав сборной был включен. И ожидания он оправдал: ученик Алексея Мишина чисто исполнил короткую программу — каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Своим катанием он заслужил «браво!» от Алексея Ягудина.
Непрыжковые элементы тоже были на высшем уровне, только дорожка шагов оценена на третий. Так же, как и Марк Кондратюк, Семененко приблизился к отметке в 100 баллов, но чуть меньше балла недобрал. Тем не менее между россиянами всего 0,02 балла!
Прошлый сезон Семененко отличался своей стабильностью и умением собраться на важных стартах. И теперь у него есть шансы вновь сделать это. Во всяком случае, сомнений его катание не вызывает после первого соревновательного дня.
А вот Андрей Мозалев попал в сборную из-за травмы трехкратного чемпиона России Михаила Коляды. И сейчас был лучшим — чистейшим образом исполнил все элементы — и каскад из двух тулупов, и четверной сальхов, и тройной аксель. К тому же все непрыжковые элементы он исполнил на четвертый уровень.
Мозалев оторвался от второго места всего на 0,70 сотых — и это говорит о том, что в произвольной программе борьба будет достаточно интересной. Но не менее примечательно и то, что все российские одиночники оторвались от ближайших преследователей на 7 баллов. Сразу после россиян идет грузинский фигурист Морис Квителашвили (92,76).
И самое волнующее — как из этих трех фигуристов теперь выбирать двоих для состава на Олимпиаду? Ведь позиции Михаила Коляды непоколебимы. А одиночников, достойных поездки в Пекин, у нас гораздо больше. Конечно, многое должна будет прояснить произвольная программа.
Но после прокатов короткой программы вопросов к нашим одиночникам нет. А конкретно к Андрею Мозалеву — и подавно. У него и прыжковые, и непрыжковые элементы были выполнены на высочайшем уровне. И он показал, что заслуживает места в сборной.
Ну, а в последний раз россияне занимали весь подиум в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в 1999 году, когда у нас была дрим-тим — Ягудин, Плющенко, Урманов. Посмотрим, удастся ли нынешнему российскому трио повторить этот успех после произвольной программы в пятницу.