Российские одиночники не заметили соперников в короткой программе на чемпионате Европы. И кого из них отправить в Пекин?

Чемпионат Европы. Мужчины

Короткая программа

1. Андрей Мозалев (Россия) — 99.76

2. Марк Кондратюк (Россия) — 99.06

3. Евгений Семененко (Россия) — 99.04

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.76

5. Даниэль Грассль (Италия) — 91.75

6. Денис Васильев (Латвия) — 90.24

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83.46

8. Иван Шмуратко (Украина) — 82.13

9. Габриэль Франгипани (Италия) — 81.79

10. Кевин Аймо (Франция) — 80.39.

Первые часы мужской турнир в Таллине казался довольно скучным. Развлекали только яркие музыкальные подборки в программах спортсменов, как, к примеру, у представителя Болгарии Ларри Луполовера. Сам фигурист выступил слабовато, хоть и в начале программы пошел на четверной лутц. Но самое яркое — его композиции Boney M — «Ma Baker by», «Sunny» и «Happy Song». Самое то, чтобы скрасить ожидание до пятой разминки и прокатов россиян.

Кондратюк взорвал зал и почти добрался до ста баллов

Первым из россиян на льду появился новоиспеченный чемпион страны — Марк Кондратюк. Он стартовал с шикарного четверного тулупа, затем прыгнул тройной аксель и каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Алексей Ягудин назвал его красавцем. А судьи оценили прокат почти в 100 баллов — 99,06. До этого личный рекорд Марка на международных соревнованиях был в районе 84 баллов. В триумфальном для Кондратюка Санкт-Петербурге было 97 баллов, но это все-таки внутренний старт. Тем ценнее будут эти баллы для 18-летнего фигуриста.

В целом прокат получился чистым и мощным. Судьи лишь одно из вращений оценили на третий уровень. Все остальное — на четвертый. Своим катанием Марк показал — он не зря выиграл чемпионат России и оказался здесь. Осталось лишь с таким же настроем исполнить и произвольную программу. А пока — второе место и какие-то 0,70 отставания от лидирующего спортсмена. Тоже российского, кстати.

Семененко не дал повода в себе сомневаться

Евгений стал четвертым на чемпионате России. Но решением тренерского совета в состав сборной был включен. И ожидания он оправдал: ученик Алексея Мишина чисто исполнил короткую программу — каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Своим катанием он заслужил «браво!» от Алексея Ягудина.

Непрыжковые элементы тоже были на высшем уровне, только дорожка шагов оценена на третий. Так же, как и Марк Кондратюк, Семененко приблизился к отметке в 100 баллов, но чуть меньше балла недобрал. Тем не менее между россиянами всего 0,02 балла!

Прошлый сезон Семененко отличался своей стабильностью и умением собраться на важных стартах. И теперь у него есть шансы вновь сделать это. Во всяком случае, сомнений его катание не вызывает после первого соревновательного дня.

Мозалев показал, что достоин места в сборной

А вот Андрей Мозалев попал в сборную из-за травмы трехкратного чемпиона России Михаила Коляды. И сейчас был лучшим — чистейшим образом исполнил все элементы — и каскад из двух тулупов, и четверной сальхов, и тройной аксель. К тому же все непрыжковые элементы он исполнил на четвертый уровень.

Мозалев оторвался от второго места всего на 0,70 сотых — и это говорит о том, что в произвольной программе борьба будет достаточно интересной. Но не менее примечательно и то, что все российские одиночники оторвались от ближайших преследователей на 7 баллов. Сразу после россиян идет грузинский фигурист Морис Квителашвили (92,76).

И самое волнующее — как из этих трех фигуристов теперь выбирать двоих для состава на Олимпиаду? Ведь позиции Михаила Коляды непоколебимы. А одиночников, достойных поездки в Пекин, у нас гораздо больше. Конечно, многое должна будет прояснить произвольная программа.

Но после прокатов короткой программы вопросов к нашим одиночникам нет. А конкретно к Андрею Мозалеву — и подавно. У него и прыжковые, и непрыжковые элементы были выполнены на высочайшем уровне. И он показал, что заслуживает места в сборной.