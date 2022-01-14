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10:51 (мск), источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выложила фото топлес с отдыха в Турции

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва опубликовала в инстаграме фотографию топлес.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На снимке спортсменка стоит спиной. Как рассказала фигуристка, они с мужем Андреем Депутатом прибыли на отдых в Стамбул и в первый день посетили местную баню хаммам, где и было сделано фото.

"Первый день в Стамбуле. Пока была плохая погода, решили пошопиться. Вечером пошли вдвоем расслабиться на массаже, сделать пилинг, погреться в хаммам — так сказать, очистить тело и душу вдвоем. Устроили себе романтический вечер.

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Вы спросите, а как же главные достопримечательности — голубая мечеть, собор Святой Софии? Все это обязательно будет, но мы действуем не по плану. Спонтанность — наше все", — написала Боброва в инстаграме.

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