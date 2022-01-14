Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выложила фото топлес с отдыха в Турции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва опубликовала в инстаграме фотографию топлес.
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва опубликовала в инстаграме фотографию топлес.
На снимке спортсменка стоит спиной. Как рассказала фигуристка, они с мужем Андреем Депутатом прибыли на отдых в Стамбул и в первый день посетили местную баню хаммам, где и было сделано фото.
"Первый день в Стамбуле. Пока была плохая погода, решили пошопиться. Вечером пошли вдвоем расслабиться на массаже, сделать пилинг, погреться в хаммам — так сказать, очистить тело и душу вдвоем. Устроили себе романтический вечер.
Вы спросите, а как же главные достопримечательности — голубая мечеть, собор Святой Софии? Все это обязательно будет, но мы действуем не по плану. Спонтанность — наше все", — написала Боброва в инстаграме.