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00:01 (мск), источник: ТАСС

Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Фигуристы, выступающие в спортивных парах, получили за прокат 82,36 балла.

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Источник: AFP 2021
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ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

Мишина и Галлямов получили 82,36 балла, побив мировой рекорд. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях пар. Предыдущий рекорд принадлежал Бойковой и Козловскому (82,34 балла).

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, чемпионами России (2022), бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Спортивные пары представят произвольные программы 13 января.

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