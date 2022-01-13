Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Российские одиночники не заметили соперников в короткой программе на чемпионате Европы. И кого из них отправить в Пекин?

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, чемпионами России (2022), бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.