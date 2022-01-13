Ученики Тутберидзе выдали блестящий прокат на чемпионате Европы, но проиграли. Как же так?

На прошлом чемпионате Европы в 2020 году российские пары триумфально заняли весь пьедестал почёта, и в этот раз у них есть все шансы повторить былой успех. Главный вопрос: как именно наши парники поделят между собой медали. Смогут ли Бойкова и Козловский защитить титул чемпионов Европы, или они уступят его действующим чемпионам мира Мишиной и Галлямову? А может, Тутберидзе наконец-то удастся собрать Тарасову и Морозова, и они вернут себе лидерские позиции?

Короткая программа показала: возможно всё, что угодно.

Российским парам в Европе нет равных

Основная борьба на чемпионате Европы в Таллине ожидаемо развернулась между российскими парами. Уже в короткой программе между нашими ребятами и дуэтами из других стран образовалась пропасть, которую едва ли последние смогут преодолеть в произвольной программе.

В первых разминках многие падали. И не только на прыжках и выбросах: так, нидерландская пара Дарья Данилова и Мишель Циба сорвали тодес — партнёрша очень неприятно поскользнулась и встретилась со льдом. Первыми, кто смог преодолеть отметку в 60 баллов, стала пара из Испании Лаура Баркеро и Марко Зандрон. Однако запомнились они вовсе не хорошими для себя оценками, а нелепым падением партнёра на дорожке шагов. Вот так: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

Приятное впечатление, несмотря на падение с выброса, оставила после себя немецкая пара Минерва-Фабьен Хасе и Нолан Зегерт. Их нежная короткая программа и тёплые отношения друг с другом не могут не вызывать симпатию. А за свой прокат они получили 62,21 балла. Другая немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель продемонстрировала очень яркое и динамичное катание под хит группы ABBA, вызвав овации публики. Однако баллы они получили небольшие — всего 55,17.

Личный рекорд Тарасовой и Морозова

Наиболее близко к российской тройке лидеров подобралась пара из Италии. Ребекка Гиларди — Филипп Амброзини открывали сильнейшую разминку. Итальянцы порадовали зажигательным катанием под Mambo Italiano и яркими костюмами. Они тоже не избежали ошибок и набрали 62,76 балла, но аперитив перед главными звёздами этого вечера определённо удался.

Первыми на лёд из наших ребят вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этери Тутберидзе и Максим Траньков внимательно наблюдали за своими подопечными за бортиком. Лирический образ Пигмалиона и Галатеи, который Женя и Вова воплощают в короткой программе этого сезона, очень подходит им, и на чемпионате Европы он заиграл новыми красками Безупречный параллельный тройной тулуп, мастерская тройная подкрутка и чуть смазанный касанием руки выброс с тройного флипа — сегодня Женя и Вова выглядели заметно увереннее, нежели на предыдущих стартах.

Неужели Тутберидзе всё же смогла их собрать перед таким важным стартом после череды неудач? Очень хочется верить, что — да. Тарасову и Морозова сегодня было просто не узнать. Давно ребята не катались так блестяще.

Лёд ребята покидали в хорошем настроении, но слишком радоваться не спешили — пока рано. Однако повод для улыбок у них, безусловно, был: за свой прокат они получили 81,58 балла — это их личный рекорд. Поразительно, что при таком прорыве подопечным Тутберидзе и Транькова так и не удалось победить. Но что ж, таков уровень нашего парного катания.

Текущие чемпионы Европы — Бойкова и Козловский отстают

Следом за Тарасовой и Морозовым с короткой программой катались чемпионы Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Подопечные Тамары Москвиной выдали мощный прокат под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». Особенно классно смотрелся их выброс с тройного флипа, а переполнявшая их энергия передавалась всему залу. Правда, избежать ошибок им не удалось: Саша сдвоила двойной сальхов, что заметно отразилось на их оценках. 76,26 балла — явно не тот результат, на который рассчитывала их пара.

Отставание от Тарасовой и Морозова — больше пяти баллов. Не фатально, но задача защитить титул чемпионов Европы для них теперь сильно осложняется.

«Но в целом до последнего аккорда музыкального они в теме, они заряжены на результат», — сказал Алексей Ягудин в эфире «Первого канала».

И действительно реабилитироваться и показать себя в полном блеске Бойкова и Козловский смогут в произвольной программе. Не время опускать руки.

Мишина и Галлямов побили мировой рекорд

Закрывал выступления пар в короткой программе ещё один прекрасный дуэт Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Действующие чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Кажется, что их «Эсмеральда» с каждым стартом становится всё лучше и лучше! Чёткие подкрутка и выброс, лёгкий параллельный тройной сальхов — придраться к «Мишкам» невозможно. Похоже, никакие победы и титулы не способны заставить их остановиться в развитии. Чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали чемпионское катание.

«Всё отточено, вылизано идеальным образом. Браво!» — подвёл итог Алексей Ягудин.

За своё великолепное выступления Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 82,36 балла. Это новый мировой рекорд.