Федерация фигурного катания США поддержала первого небинарного участника Олимпиады

«Федерация фигурного катания США поддерживает наших членов LGBTQ+ и осуждает разжигание ненависти по отношению к любому члену нашей команды. Мы гордимся Тимоти Ледюком, который первый смог открыто заявить о своей небинарности. Данным поступком он оказывает положительное влияние», — заявила федерация фигурного катания США в своём официальном «инстаграме».