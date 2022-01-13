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18:11 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева победила в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине, обновив мировой рекорд. Результат 15-летней россиянки составил 90,45 балла.

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Валиева обновила свой же мировой рекорд (87,42 балла), установленный на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года. Ей также принадлежат рекорды по общей сумме баллов (272,71) и в произвольной программе (185,29). Второй в короткой программе стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей — россиянка Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой России (2022), чемпионкой мира среди юниоров (2020), текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Женщины представят произвольные программы 15 января.

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