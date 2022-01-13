Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Валиева обновила свой же мировой рекорд (87,42 балла), установленный на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года. Ей также принадлежат рекорды по общей сумме баллов (272,71) и в произвольной программе (185,29). Второй в короткой программе стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей — россиянка Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).