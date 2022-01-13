Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), которые на турнире также превзошли мировой рекорд по сумме баллов. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).
До чемпионата Европы рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.
Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они впервые приняли участие в чемпионате Европы, в прошлом году фигуристы выиграли чемпионат мира. В текущем сезоне эта пара победила на двух этапах серии Гран-при, турнире серии «Челленджер» в Финляндии и выиграла чемпионат России.
Тарасовой 27 лет, Морозов на два года старше, пара перешла к Этери Тутберидзе перед началом текущего сезона. Тарасова и Морозов стали четвертыми на Олимпийских играх — 2018, являются трехкратными призерами мировых первенств, двукратными чемпионами Европы. Девятнадцатилетняя Бойкова и двадцатидвухлетний Козловский становились чемпионами Европы два года назад, также в их активе бронзовые медали прошлогоднего чемпионата мира.