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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 14 янв — РИА Новости. Действующие чемпионы мира фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритмического танца на чемпионате Европы в Таллине.

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Синицина и Кацалапов за ритм-танец получили 87,89 балла. Вторыми идут другие представители России Александра Степанова и Иван Букин (86,45), показавшие лучший результат по набранным баллам в ритм-танце в карьере. Замыкают тройку лучших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32) располагаются на восьмой строчке.

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира, обладатели мировых рекордов во всех видах программы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы.

Произвольный танец дуэты представят в субботу.

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