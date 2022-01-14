Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы
ТАЛЛИН, 14 янв — РИА Новости. Действующие чемпионы мира фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритмического танца на чемпионате Европы в Таллине.
ТАЛЛИН, 14 янв — РИА Новости. Действующие чемпионы мира фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритмического танца на чемпионате Европы в Таллине.
Синицина и Кацалапов за ритм-танец получили 87,89 балла. Вторыми идут другие представители России Александра Степанова и Иван Букин (86,45), показавшие лучший результат по набранным баллам в ритм-танце в карьере. Замыкают тройку лучших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32) располагаются на восьмой строчке.
Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира, обладатели мировых рекордов во всех видах программы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы.
Произвольный танец дуэты представят в субботу.