Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Нант
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Кристал Пэлас
00
Биатлон. Кубок мира
14.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д
Фрайбург
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. КХЛ
14.01
Адмирал
Сибирь
32
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
14 января, источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, в чем главный секрет Тутберидзе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, в чем заключается секрет успеха тренера Этери Тутберидзе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«С Этери мы через многое прошли, между нами было много перипетий. В Торонто я открыла для себя совершенно другую систему, настрой и ритм тренировок. Но большой разницы нет. Главный секрет в том, что Этери делает все, чтобы быть лучшей. Она направляет всю свою энергию на результат», — приводит слова Медведевой L'Equipe.

Фоторепортаж
Тутберидзе и Медведева: теперь порознь

Также Медведева назвала свою фаворитку среди молодых российских фигуристок.

«Я очень горжусь Камилой Валиевой, ее прыжками, гибкостью, артистизмом. Она все делает на высшем уровне. Я просто надеюсь, что она сможет со всем справиться и во время Олимпиады. Желаю ей всего наилучшего», — добавила Медведева.

Евгения Медведева тренировалась в группе Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. В 2020 году фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.

Читайте также
 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь