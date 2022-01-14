Медведева рассказала, в чем главный секрет Тутберидзе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, в чем заключается секрет успеха тренера Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, в чем заключается секрет успеха тренера Этери Тутберидзе.
«С Этери мы через многое прошли, между нами было много перипетий. В Торонто я открыла для себя совершенно другую систему, настрой и ритм тренировок. Но большой разницы нет. Главный секрет в том, что Этери делает все, чтобы быть лучшей. Она направляет всю свою энергию на результат», — приводит слова Медведевой L'Equipe.
Также Медведева назвала свою фаворитку среди молодых российских фигуристок.
«Я очень горжусь Камилой Валиевой, ее прыжками, гибкостью, артистизмом. Она все делает на высшем уровне. Я просто надеюсь, что она сможет со всем справиться и во время Олимпиады. Желаю ей всего наилучшего», — добавила Медведева.
Евгения Медведева тренировалась в группе Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. В 2020 году фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.