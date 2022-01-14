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14 января, источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

ТАЛЛИН, 14 янв — РИА Новости. Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

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Источник: Спорт РИА Новости

На турнире в Таллине по итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла: 99,06 за короткую программу и 187,50 за произвольную. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75 + 182,73), третьим — латвиец Денис Васильев (272,08; 90,24 + 181,84).

Россиянин Андрей Мозалев, шедший первым после короткой программы, занял четвертое место (265,69; 99,76 + 165,93). Евгений Семененко расположился на пятой строчке (260,00; 99,04 + 160,96).

В этом сезоне 18-летний Кондратюк стал чемпионом России; кроме того, он дважды был в призах на турнирах серии «Челленджер». Его ровесник Семененко занял третье место на этапе серии Гран-при в Канаде, а 18-летний Мозалев, который заменил выбывшего из-за травмы Михаила Коляду, стал серебряным и бронзовым призером турниров серии «Челленджер».

На Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, в мужском одиночном катании выступят трое россиянин. Решение по составу на Игры примут по окончании чемпионата Европы, последние прокаты которого пройдут в субботу.

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