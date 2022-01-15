«Мальчик — гигант!»: Кондратюк выиграл первый в жизни чемпионат Европы

Кондратюк расплакался, увидев свои баллы за произвольную программу. Он получил 187,5 балла, а в сумме — 286,56. Оба результата превышают его личные рекорды. На чемпионате Европы фигурист выступал впервые в своей карьере.

«Что заставило меня вернуться в спорт, несмотря на болезнь? Моя мотивация — это любовь к фигурному катанию. Все просто. Что касается других моих хобби, если очень хочется, то можно найти время для любого занятия. Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Если бы не они, ничего бы этого не было. А что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днем», — сказал Кондратюк после выступления.

Вторым на чемпионате Европы стал итальянец Даниэль Грассль, третьим — Денис Васильев из Латвии. Россияне Андрей Мозалев и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале. Мозалев занял четвертое место, а Семененко стал пятым.

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Что только усилит дискуссии вокруг того, кто должен ехать на Олимпиаду в Пекине. И на чемпионате России, и на чемпионате Европы, Мозалев занял место выше.

«Все думают об Олимпиаде, кто на нее не хочет? Старался настраиваться на прокаты. В короткой получилось, в произвольной — нет. Не знаю, наработал или нет на Пекин, но все силы я отдал», — сказал после прокатов Евгений Семененко.

«Расстроен, что не попал в тройку. Не считая сальхова, прокатал неплохо. Буду дальше работать. Я и на чемпионате России не прям отжег. Почти так же откатал, третий тройной сделал. У меня никаких мыслей сейчас нет. Олимпиада? Я не на нее хочу, конечно. Все, что нужно для попадания на нее я, может, и сделал, но не все, что хотел», — это слова Мозалева.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган после соревнований также отметил Мозалева.

«Самые искренние поздравления Кондратюку, который стал чемпионом Европы,. Я бы хотел также отметить Андрея Мозалева, который в последнюю минуту попал на чемпионат. Он очень хорошо откатал короткую программу. В произвольной были, конечно, ошибки, которые ему не позволили подняться на пьедестал. Он показал свой потенциал. Показал, что может бороться. Жалко, что Евгений Семененко не смог удержать свои позиции. В целом я доволен выступлением мужчин. Они показали, что могут бороться за самые высокие места», — сказал Коган в интервью «Спорт-Экспрессу».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова также высказалась о том, что на Олимпиаду теперь должен ехать Мозалёв.

«Поздравляю Марка Кондратюка и Светлану Соколовскую с оглушительной победой. Прекрасный прокат, большая радость! Жалко, конечно, что Семененко и Мозалев не попали на пьедестал, но Грассль и Васильев сегодня очень достойно катались. Состав на Олимпиаду? Конечно, поедут Кондратюк и Коляда. И, скорее всего, Мозалев, он же оказался выше. По поводу третьей кандидатуры будет решать тренерский совет», — сказала Бестемьянова Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Кондратюка с победой и высказалась о выступлении Мозалева и Семененко.

«Поздравляю Марка и его тренера! Мальчик с первого раза сразу выиграл чемпионат Европы. Мальчик — гигант! Что касается Семененко и Мозалева, то они впервые выступали на ЧЕ, ничего страшного. В первый раз стать четвертым и пятым — нормально. Второе и третье, конечно, было бы лучше… Самое главное, что Кондратюк выиграл», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала не обольщаться победой Кондратюка перед Олимпиадой.

«Красавчик! Поздравляю, мы всегда рады за наших ребят. Но нужно быть реалистами. Чемпионат Европы — это промежуточный турнир, где нам нет конкурентов. Нашу реальную силу покажет Олимпиада. И на мужской олимпийский пьедестал мы не претендуем, нужно отталкиваться от реалий», — сказала Роднина «Спорт-Экспрессу».

Бывший российский фигурист Максим Ковтун похвалил всех российских фигуристов.

«Поздравляю Марка Кондратюка! Очень рад за него. Мозалев и Семененко боролись, показали себя настоящими спортсменами. Но сегодня им навязали борьбу Грассль и Васильев. Они сегодня были очень хороши. Это спорт, это жизнь», — сказал Ковтун.