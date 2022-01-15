Вайцеховская: Щербакова почти полностью выработала свой ресурс

«Десятое место Ани Щербаковой у французского судьи невольно вызывает вопрос: в чем вообще феномен этой фигуристки и есть ли он? Или в лице Щербаковой мы имеем всего лишь спортсменку с хорошим пиаром и грамотной работой тренерского штаба с судьями? У Ани нет и никогда не было скольжения Алены Косторной или прыжкового таланта Саши Трусовой. И даже в своей способности интерпретировать музыку движением по льду Щербакова не уникальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это убедительнее.



Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Поэтому (опять же, лично мне) на Аню всегда интересно смотреть. Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжелая штука. Все сказанное совершенно не означает что Щербакову не коснется известная тенденция: она, как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс, как тот мавр, который сделал свое дело. Где именно сделал — известно: в Стокгольме-2021. При этом Аня не сдается, и это еще один громадный плюс от меня лично. Уважаю…», — цитирует Вайцеховскую RT.