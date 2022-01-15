Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Динамо М
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Челси
Хоккей. КХЛ
13:00
Трактор
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Ланс
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
22:00
Айлендерс
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Брест
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Анахайм
73
Хоккей. НХЛ
16.01
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Даллас
71
Все события
Фоторепортажи
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11:57 (мск), источник: Sport24

Вайцеховская: Щербакова почти полностью выработала свой ресурс

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Щербакова заняла 4-е место с результатом 69,05 балла.

Наверх
Источник: Reuters

«Десятое место Ани Щербаковой у французского судьи невольно вызывает вопрос: в чем вообще феномен этой фигуристки и есть ли он? Или в лице Щербаковой мы имеем всего лишь спортсменку с хорошим пиаром и грамотной работой тренерского штаба с судьями? У Ани нет и никогда не было скольжения Алены Косторной или прыжкового таланта Саши Трусовой. И даже в своей способности интерпретировать музыку движением по льду Щербакова не уникальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это убедительнее.

Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Поэтому (опять же, лично мне) на Аню всегда интересно смотреть. Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжелая штука. Все сказанное совершенно не означает что Щербакову не коснется известная тенденция: она, как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс, как тот мавр, который сделал свое дело. Где именно сделал — известно: в Стокгольме-2021. При этом Аня не сдается, и это еще один громадный плюс от меня лично. Уважаю…», — цитирует Вайцеховскую RT.

 Ксения Бородина публично раскритиковала девушку, забеременевшую от женатого мужчины
«Наверное, у меня никогда не будет мужа. Он просто не выдержит». Русская модель, на которую запал Тимати
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь