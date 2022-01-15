Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы, Степанова и Букин — вторые

Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла.