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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы, Степанова и Букин — вторые

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершилось соревнования танцевальных дуэтов.

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Источник: AP 2021

Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла.

Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,96
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 213,20
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,97
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 196,86
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,01
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 191,90
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 186,61
8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 183,17.

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