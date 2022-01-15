Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы, Степанова и Букин — вторые
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершилось соревнования танцевальных дуэтов.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершилось соревнования танцевальных дуэтов.
Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла.
Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,96
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 213,20
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,97
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 196,86
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,01
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 191,90
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 186,61
8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 183,17.