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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Соловьев испытывает проблемы с речью после избиения

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в своем Instagram сообщил, что избиение в Москве оставило некоторые последствия, в том числе связанные с речью.

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Источник: РИА "Новости"
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Соловьев был избит в Москве в ночь на 21 декабря после того, как заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу. Спортсмена госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами головы. 28 декабря менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила РИА Новости, что Соловьева выписали из больницы.

«Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. Читаю их, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал спортсмен.

Фигуристу 32 года, он выступает в танцах на льду. В активе спортсмена также есть серебро Олимпийских игр в Пхенчхане и бронза чемпионата мира.

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