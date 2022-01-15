Олимпийский чемпион Соловьев испытывает проблемы с речью после избиения

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Соловьев был избит в Москве в ночь на 21 декабря после того, как заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу. Спортсмена госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами головы. 28 декабря менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила РИА Новости, что Соловьева выписали из больницы.

«Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. Читаю их, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал спортсмен.