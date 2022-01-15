Валиева выиграла чемпионат Европы, у России — весь пьедестал
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призеры в соревнованиях женщин.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призеры в соревнованиях женщин.
Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу.
Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении втрого каскада с четверным тулупом.
Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей полняться на второе место.
Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) — 259,06
2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42
3. Александра Трусова (Россия) — 234,36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97
5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) — 188,17.