Валиева выиграла чемпионат Европы, у России — весь пьедестал

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Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу.

Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении втрого каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей полняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

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