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23:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Валиева выиграла чемпионат Европы, у России — весь пьедестал

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призеры в соревнованиях женщин.

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Источник: РИА "Новости"
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Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу.

Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении втрого каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей полняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 259,06
2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42
3. Александра Трусова (Россия) — 234,36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97
5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) — 188,17.

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