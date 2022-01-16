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00:25 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы на втором чемпионате Европы подряд завоевали золото во всех видах

Команда России завоевала в общей сложности девять наград.

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Источник: РИА "Новости"

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине выиграли золотые медали во всех дисциплинах, повторив достижение предыдущего европейского первенства.

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Российская команда заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав девять медалей. Золотые медали выиграли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебряные медали на счету Александры Степановой и Ивана Букина (танцы на льду), Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары) и Анны Щербаковой (женское одиночное катание). Бронзовые медали выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортивные пары), Александра Трусова (женское одиночное катание).

На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2020 году в австрийском Граце, российские фигуристы также заняли первое место в медальном зачете. Золотые медали выиграли Алена Косторная (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Бойкова и Козловский (спортивные пары), Синицина и Кацалапов (танцы на льду). Серебро завоевали Щербакова (женское одиночное катание), Артур Даниелян (мужское одиночное катание), Тарасова и Морозов (спортивные пары). Бронзовые медали на счету Трусовой (женское одиночное катание), Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (спортивные пары), Степановой и Букина (танцы на льду).

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