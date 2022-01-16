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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские фигуристы завоевали золото во всех видах на втором чемпионате Европы подряд

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине выиграли золотые медали во всех дисциплинах. Они повторили достижение предыдущего европейского первенства, которое прошло в австрийском Граце.

Российская команда заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав девять медалей. Золотые медали выиграли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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