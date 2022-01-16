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Щербакова показала характер, а Валиева — худший прокат в сезоне. Весь пьедестал Европы — за командой Тутберидзе

Триумф российского женского одиночного катания третий год подряд.

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Источник: AFP 2021

Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины. Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 259,06
2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42
3. Александра Трусова (Россия) — 234,36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97
5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75.

В эстонском Таллине завершились выступления в последнем виде программы — женском одиночном катании. Сенсации не произошло и выиграла лидер сезона Камила Валиева, которая еще после короткой получила огромное преимущество над остальными. Остальные призовые места также за Россией — второй стала Анна Щербакова, отыгравшая приличный гандикап у Александры Трусовой, финишировавшей третьей, и у бельгийки Луны Хендрикс. Последняя не справилась с нервами и допустила грубые ошибки, так что не включилась в борьбу за медали. Как и в Граце в 2020 весь пьедестал чемпионата Европы и у одного тренерского штаба — Этери Тутберидзе из «Самбо-70».

Щербакова обыграла Трусову за счет правильного контента

Сколько раз мы уже слышали историю про Анну Щербакову и ее преодоление всего и вся! Ее выступления на разрыв, несмотря на травмы, болезнь, плохое самочувствие и неизвестно что еще, даже не удивляют. Хотя должны. Сегодняшний крутой перфоманс не предвещало ничего. В короткой она была полностью потерянной, накануне на ней не было лица, да и на утренних занятиях тройные докручивала действующая чемпионка мира с большим усилием над собой. И после такого видеть личный рекорд с чистым четверным флипом? Как вы бы не относились к «Хрустальному», «Самбо-70», Этери Тутберидзе и самой Щербаковой за такое выступление Анне хочется только поаплодировать. Она смогла не только обойти Луну Хендрикс (по правде говоря, она ее и не заметила), но и Александру Трусову.

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Для Трусовой было два варианта — либо штурмовать пять четверных и бороться за теоретический, но шанс на победу. Либо заранее смириться с серебром, но выдать чистое и спокойное выступление без риска. Условно с одним-двумя элементами ультра-си — как на этапе «Гран-при» в Америке, где Александра выступала с травмой. Учитывая долгую работу над различными многообротными прыжками на утренней тренировке, мы имели все причины ждать первого сценария. К тому же на разминке четверные ей давались легко, уверенно и с четким выездом. И сдерживать себя наша Круэлла не стала, только вот оседлать всех «собак» не удалось. Следом за блестящим флипом и сальховом последовали жесткие падения. Итоговая техническая и общая сумма все равно впечатляют, но тем, кто предлагает выставить ее на командные соревнования Пекина стоит крепко подумать.

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Валиева ошиблась и показала худший прокат в сезоне

У Валиевой после короткой был такой перевес, что с учетом ее статуса в мировом фигурном катании и примерных оценках за компоненты Камила вполне могла облегчить себе задачу и не гнаться за очередными мировыми рекордами. К тому же Щербакова на деле показала, что лучше не гнаться за чрезмерной сложностью. Но разве Валиева останется в таком случае самой собой? Да и в целом в команде Тутберидзе упрощать задачу фигуристкам не принято. Следовательно, надо идти на стандартный для нее набор в три четверных с тройным акселем. Идеальным прокат в Таллине все же не вышел и небольшую осечку чемпионка мира среди юниоров себе позволила. Что, разумеется, никак не помешало ей взять новый титул и продолжить победную серию. Никто бы даже не удивился, установи она сегодня новое мировое достижение. Но нет — худший по баллам прокат произвольной за долгое время.

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Рекорды приберегут для Олимпиады, а сейчас рядовая с помарками, но победа, и продолжение триумфальной серии. Помимо сорванного акселя, у Валиевой соскочила нога на ойлерном каскаде, который у нее также идет не всегда стабильно. Вспоминаем прокат на «Гран-при» в Сочи, где ей не хватило пространства на катке, чтобы выехать комбинацию без проблем. Сегодня было что-то похожее, так что перед Пекином стоит подумать над перестановкой элементов в прокате. Разбор полетов очевидно будет и в этом плане ошибки что Трусовой с Щербаковой, что тем более Валиевой даже на благо. Но главное — как и на чемпионате мира, так и на прошлом чемпионате Европы Россия вновь не пускает никого и близко к медальным играм, на что бы те не надеялись. И глядя на то, как наши девушки снова пробивают потолок невозможного, говорить о борьбе Хендрикс за каскад лутц+тулуп даже как-то нелепо…

Чемпионат Европы стал открытым первенством России

Хотя изначально казалось, что перед произвольной у Хендрикс был приличный запас баллов и чистый прокат практически гарантирует ей медаль и победу над Щербаковой. По предварительным подсчетам даже парад ошибок от Анны не требовался, достаточно было одной-двух помарок, а идеальных прокатов в этом году мы еще от нее и не видели. В варианте программы с одним четверным флипом и вовсе возможность отыграть пропасть между ними после короткой для россиянки очевидной не выглядела. К тому же судьи явно дали понять, что настроены к Луне позитивно как и к идее не допустить полный пьедестал из русских фигуристок. Потому что чемпионат Европы и так превратился в открытое первенство России. Взять хотя бы сильнейшую разминку, где бельгийка стала единственной, кто никак не связан с нашей страной.

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Анастасия Губанова еще недавно каталась за Россию и боролась с Алиной Загитовой за звание юниорской примы, Екатерина Куракова перед поездкой в Канаду к Брайану Орсеру и смене гражданства тренировалась в Москве у Инны Гончаренко и Натальи Дубинской. Надо отдать ей должное, в отличие от Губановой, которая пока что ни разу не была в Грузии, Куракова старается интегрироваться, учит язык, снимает квартиру в Варшаве и даже нашла себе молодого человека-поляка. На высоком месте и Екатерина Рябова, которая тренируется в Москве и успела побывать как у Этери Тутберидзе, так и Евгения Плющенко. А сейчас работает со своим отцом Алексеем и весьма успешно. Из всех наших эмигранток Рябова впечатлила ярче всего и попала в шестерку лучших. Губанова — седьмая, а Куракова — пятая. И их успехи в том числе и наши.

Автор: Рустам Имамов

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