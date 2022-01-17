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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чудо-женщина»: видео показательного номера Трусовой на чемпионате Европы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине Александра Трусова выступила с полюбившимся публике показательным номером.

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На льду эстонской столицы 17-летняя россиянка вновь представила программу по мотивам блокбастера «Чудо-женщина». Трусова, появившаяся перед зрителями в пальто, по ходу проката эффектно сбросила его и перевоплотилась в один из самых ярких образов сезона. Видео выступления фигуристки опубликовал Первый канал:

Во время загрузки произошла ошибка.

Бронза минувшего чемпионата Европы стала второй в карьере Трусовой. В Таллине она уступила только соотечественницам Камиле Валиевой и Анне Щербаковой.

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