Бельгийская фигуристка объявила сбор средств для участия в Олимпиаде

«Скоро я надеюсь прибыть в Пекин, чтобы во второй раз представить Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне также нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить. Любая денежная помощь более чем приветствуется, независимо от суммы, каждый евро будет иметь значение для меня», — написала Хендрикс на своем сайте.