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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бельгийская фигуристка объявила сбор средств для участия в Олимпиаде

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Источник: AP 2021

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы спортсменка заняла четвертое место, уступив лишь россиянкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

«Скоро я надеюсь прибыть в Пекин, чтобы во второй раз представить Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне также нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить. Любая денежная помощь более чем приветствуется, независимо от суммы, каждый евро будет иметь значение для меня», — написала Хендрикс на своем сайте.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.

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