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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева снялась в платье с декольте и восхитила фанатов

Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала декольте и восхитила фанатов. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

22-летняя Медведева снялась в белом платье. Фотосессия вызвала одобрение пользователей: за первые 20 минут с момента публикации пост набрал более 49 тысяч лайков. Под фото фанаты оставили одобрительные смайлики и комментарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Медведевой 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. В 2021 году она приняла участие в проекте «Первого канала» «Ледниковый период». Фигуристка выступала в паре с российским блогером Даней Милохиным.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. Она также дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась чемпионкой Европы.

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