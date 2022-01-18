Соперница российских фигуристок объявила сбор средств для поездки на Олимпиаду

«В скором времени я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне нужна любая финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала Хендрикс. Спортсменка попросила фанатов помочь ей и сделать пожертвование на сайте.

Перед стартом чемпионата Европы 22-летнюю Хендрикс называли главной соперницей российских фигуристок. В короткой программе она стала второй и смогла обойти Александру Трусову и Анну Щербакову, уступив лишь Камиле Валиевой. В произвольной программе спортсменка дважды упала, что не позволило ей удержать место на подиуме. Фигуристка завершила соревнования на четвертом месте. Весь пьедестал заняли российские спортсменки.