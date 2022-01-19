«Мне нравится быть секс-символом» Туктамышева — самая яркая фигуристка России. Почему она вновь пропускает Олимпиаду?

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25-летняя Елизавета Туктамышева — самая взрослая одиночница сборной России по фигурному катанию. Она чемпионка Европы и мира, причем завоевала эти награды еще в 2015-м, когда нынешняя мировая рекордсменка Камила Валиева свой путь в большом спорте только начинала. На чемпионате страны в декабре 2021-го Туктамышева заняла четвертое место среди взрослых и почти потеряла шансы на участие в Олимпиаде в Пекине. Таким образом, она пропустит уже третьи Игры подряд. Станет ли это концом ее карьеры? Болельщики надеются, что нет. Ведь сегодня Туктамышева — одна из самых ярких, смелых и интересных спортсменок. Ее история — это не только большие спортивные победы, но и поразившие весь мир показательные номера с раздеванием, съемки в журнале Maxim и откровенные интервью. «Лента.ру» — о пути чемпионки, которая обманула время, но на главный старт в жизни любого спортсмена так и не попала.

«Мне всего 17 лет, время есть»

Из тех, кто выигрывал чемпионат мира в период с 2010-го по 2019 год, Туктамышева — единственная фигуристка, которая продолжает соревноваться. Японки Мао Асада и Мики Андо, итальянка Каролина Костнер, кореянка Ким Е На, канадка Кэйтлин Осмонд, россиянка Алина Загитова — все они либо завершили карьеру официально, либо просто давно не выступают. Звездный час Туктамышевой на международной арене наступил в 2015-м и, пусть и с перерывами, длится до сих пор.

Кроме того, в марте 2021-го Туктамышева стала самой взрослой призеркой мирового первенства за последние пять лет. Она завоевала серебро в 24 года. В 2016-м в таком же возрасте так же на вторую ступень пьедестала поднялась американка Эшли Вагнер.

Карьера ученицы Алексея Мишина — постоянные взлеты и падения. Вундеркиндом фигурного катания ее стали называть, когда ей было 12 лет. Спортсменка владела набором архисложных элементов и почти мужской техникой. Например, в ее активе был каскад тройной лутц — тройной тулуп, на тренировках она не раз выезжала с тройного акселя, а еще пыталась заходить на четверной тулуп. Тройной аксель что тогда, что сейчас в мире прыгает довольно узкий круг спортсменок, это самый сложный элемент из тройных.

На соревнованиях Туктамышева впервые громко заявила о себе осенью 2011-го, когда в дебютный взрослый сезон выиграла два этапа Гран-при, а также Первые юношеские Олимпийские игры. А в сезоне-2012/2013 она победила на чемпионате России и квалифицировалась на первенства Европы и мира. Дебют на ЧЕ получился бронзовым: Туктамышева уступила Костнер и соотечественнице Аделине Сотниковой. Чемпионат мира же для обеих россиянок вышел менее успешным: Сотникова финишировала девятой, Туктамышева — десятой. Тем не менее именно эти две спортсменки считались главными претендентками на поездку на Игры в Сочи. Других явных лидеров в команде еще не было.

Правда, если Сотникова оставалась стабильной, то Туктамышеву уже в начале олимпийского сезона было не узнать: в серии Гран-при она дважды стала четвертой и не отобралась в финал. У фигуристки начались проблемы с весом — следствие взросления. Ее место в числе надежд России заняла более юная Юлия Липницкая, которая выстрелила совершенно неожиданно. Она победила на обоих своих этапах, а в финале стала лучшей из россиянок, завоевав серебро. На чемпионат России ученица Этери Тутберидзе ехала бороться за путевку на Олимпиаду. Для этого нужно было занять первое или второе место. Хотя Туктамышева еще и сохраняла теоретические шансы попасть на Игры, она не рассматривалась как фигуристка, способная отнять этот шанс у Сотниковой и Липницкой.

Ожидания подтвердились. Ученица Мишина провалила турнир, заняв десятое место. На Олимпиаду она поехала в роли Twitter-репортера — в рамках сотрудничества с Samsung. За победами Сотниковой и Липницкой наблюдала, как сама рассказывала, без ревности, но с досадой.

Сначала я расстроилась, что не буду выступать на Олимпиаде, но сейчас понимаю, что Игры у меня еще могут быть, жизнь на этом не кончается. Мне ведь всего 17 лет, время есть. Елизавета Туктамышева

«Это не сон?»

Эта неудача не стала концом карьеры Туктамышевой — наоборот, фигуристка стала тренироваться с удвоенной энергией. Решено было попробовать вставить тройной аксель в программу на соревнованиях. Это был мощный козырь — ни одна спортсменка мира тогда им не владела. Чистое приземление удалось Елизавете не сразу, но было понятно, что это дело времени.

Ни Сотниковой, ни Липницкой в новом сезоне уже не было видно, а Туктамышева начала его с серебра и золота этапов Гран-при и победы в финале. На чемпионате России главной соперницей Елизаветы стала Елена Радионова — хотя Туктамышева уступила ей, все равно гарантировала себе участие в первенствах Европы и мира. А потом выиграла оба этих старта. Причем на ЧМ в Шанхае впервые безошибочно исполнила тот самый аксель.

Когда я только начинала его прыгать, мне было сложно после такой быстрой группировки заходить на элементы, которые выполняю давно. А тут все получилось. У меня даже мурашки побежали по коже. Подумала, неужели это не сон? Я прыгнула на чемпионате мира тройной аксель! Елизавета Туктамышева

После этих побед Туктамышева заслуженно получила право выступить на последнем турнире сезона, командном чемпионате мира. Сборная России финишировала с серебром, причем Елизавета принесла максимальное количество очков (стала второй в короткой программе и первой — в произвольной).

Своими выступлениями ученица Мишина доказывала: прошлогодний провал — просто несчастливое стечение обстоятельств, дело случая. Единственной слабой стороной фигуристки на тот момент были компоненты, но верилось, что со временем вторая оценка вырастет. Было понятно, что с тройным акселем и выдающейся стабильностью, которую Туктамышева демонстрировала при исполнении остальных прыжков, она непобедима, поэтому определенно должна стать одной из главных героинь нового олимпийского цикла.

Мимо Пхенчхана

Но потом случился новый спад, куда более затяжной. После ряда побед на второстепенных турнирах и серебра на этапе Гран-при в Канаде осенью 2015-го Туктамышева стала только восьмой на чемпионате России и лишилась путевок на международные турниры второй части сезона. В сборной России пришло время Евгении Медведевой. Пока она выигрывала чемпионаты Европы и мира 2016 и 2017 годов, Туктамышева выступала по большей части на внутрироссийских стартах и через раз заезжала в призы этапов мировой серии.

А в 2017-м на взрослый уровень вышла еще и Алина Загитова. Девочка-феномен, которая все прыжки исполняла во второй части программы и получала за это высоченную надбавку от судей. Шансы Туктамышевой на вторую Олимпиаду таяли на глазах. На чемпионате России в Санкт-Петербурге она заняла седьмое место. Загитова победила и завоевала путевку, Медведева из-за травмы не участвовала в соревнованиях, но в состав команды вошла, а третью квоту получила Мария Сотскова.

Серьезных разговоров о завершении карьеры Туктамышева никогда не вела — даже после того, как не смогла побороться за вторые Игры подряд. Посмотрев на победы соотечественниц в Пхенчхане по телевизору, ученица Мишина не сдалась и решила готовиться к следующему сезону. Возвращать тройной аксель и участвовать в серии Гран-при.

Я была готова к такой позиции. Не расстраиваюсь, иду дальше. Уже многое было завоевано. Осталось только для себя кататься, с душой. Заканчивать никто не собирается. Хочется найти комфорт предстартового состояния. Сделать более стабильными все элементы, не упускать возможность сделать тройной аксель. Все возможно! Просто сейчас наступают маленькие девочки. Я сама помню, как была маленькой и как легко мне все давалось. Поколения будут сменяться, а моя задача — просто кататься Елизавета Туктамышева

«Мне нравится быть секс-символом»

А дальше не повезло. После крайне успешной серии Гран-при (золото и бронза на этапах и бронза в финале) Туктамышева заболела пневмонией и отказалась от участия в чемпионате страны. Соответственно, на этом международный сезон для нее закончился. Правда, и в отсутствие соревнований фигуристка постоянно мелькала в прессе: часто давала интервью, в которых делилась откровенными подробностями жизни.

Я не стесняюсь говорить о сексе. Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, если девушка хочет быть здоровой? Да хоть каждый день! Зависит от желания. Мне 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужно заниматься сексом именно для здоровья. У меня пока все в порядке Елизавета Туктамышева

В тот же период чемпионка неоднократно публиковала фото в белье и активно комментировала показательный номер, в котором раздевалась до бюстгальтера. Журналисты этот фокус назвали стриптизом на льду.

Мне нравится быть секс-символом российского фигурного катания, я давно хотела этого звания. А стоило только кофточку снять на выступлении! Елизавета Туктамышева

Раскрепощенность и взрослость Туктамышевой притягивали взгляды болельщиков всего мира: для многих она стала не просто чемпионкой мира, но в первую очередь персоной, за которой интересно следить. На волне популярности фигуристка попробовала себя и в роли блогера: завела YouTube-канал, взяла интервью у американского фигуриста-одиночника Нэйтана Чена, сняла несколько видео тренировок.

На Пекин

Тренировки, кстати, приносили плоды. В сезоне 2019/2020 Туктамышева впервые попыталась исполнить четверной тулуп на соревнованиях. Она зашла на него на чемпионате России, но упала. Тем не менее попытка оказалась довольно выразительной: было видно, что прыжок этот у спортсменки есть. Она заняла четвертое место, пропустив вперед бывших юниорок Анну Щербакову, Алену Косторную и Александру Трусову и не попав на ЧЕ и ЧМ. Впрочем, последний все равно отменили из-за пандемии коронавируса.

В предолимпийском сезоне главной соперницей Елизаветы стала Алена Косторная, которая никак не могла вернуть былую форму после перехода к Евгению Плющенко. В финале Кубка России-2021 решалось, кто из них составит компанию Щербаковой и Трусовой на чемпионате мира. Туктамышева обошла соотечественницу и квалифицировалась на турнир — впервые с 2015 года.

Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать, получать удовольствие. Не буду ставить какие-то определенные задачи по месту, буду просто готовиться, чтобы показать свои программы не только в России, но и на весь мир Елизавета Туктамышева

Туда фигуристка приехала в боевой готовности — то есть с тремя тройными акселями на две программы. И, пожалуй, объявление оценок Елизаветы стало самым трогательным моментом турнира: спортсменка, понимая, что в любом случае окончит соревнования с медалью, растерянно держится за голову и плачет от счастья. После неудачного выступления японки Рики Кихиры выяснится, что Туктамышева завоевала серебро, проиграв только Щербаковой. После этого ученица Мишина впервые уверенно сказала, что собирается штурмовать третью Олимпиаду.

А вскоре после чемпионата мира Туктамышева снялась для журнала Maxim. Фото в нижнем белье вызвали бурную реакцию как в социальных сетях, так и в прессе. Всеобщее внимание к фигуристке стало еще более пристальным

«Туктамышеву — на Олимпиаду!»

Новой фавориткой сезона стала 15-летняя Камила Валиева, которая еще по юниорам в технике превосходила любую взрослую спортсменку. Туктамышевой соперничать предстояло не с ней, а с Щербаковой или Трусовой — за позицию третьего номера сборной.

Ученица Мишина начала сезон вполне уверенно, отобравшись в финал Гран-при, однако на чемпионате России, где разыгрывались олимпийские путевки, Елизавета упала с коронного акселя в короткой программе и по итогам заняла четвертое место среди взрослых, уступив ученицам Тутберидзе (в общем рейтинге, в который попали юниорки, она стала седьмой).

Безумно жалко ее, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих... Ирина Слуцкая

В списках участников чемпионата Европы в Таллине Туктамышева значилась первой запасной. Результаты первенства страны часть российских болельщиков восприняла болезненно: судей обвиняли, например, в излишней благосклонности к Щербаковой. Впрочем, разговоры о засуживании сопровождают Туктамышеву на протяжении всей карьеры: вторая оценка ее, вопреки опыту и репутации, которые часто помогают в таких ситуациях, год от года практически не растет.

Обычно тройка взрослых лидеров ЧР едет не только на европейский чемпионат, но и на Олимпиаду. Болельщики, несогласные с результатами первенства страны, стали призывать в соцсетях: «Туктамышеву — на Игры!» Некоторые эксперты — например, хореограф Илья Авербух — замечали: в случае провала Щербаковой на чемпионате Европы нужно подумать о ее замене.

Конечно, немного настораживает то, что Аня Щербакова все еще не может обрести свою лучшую форму. Хочется пожелать ей удачи и психологической выдержки — это очень тяжелый момент, она находится под большим давлением. Не стоит ли отправить вместо нее на Олимпиаду Туктамышеву? Илья Авербух

Однако Анна в Таллине сотворила маленькое чудо: после срыва короткой программы чисто исполнила произвольную, включив в нее четверной, и завоевала серебро. Вопрос о перестановках в команде для поездки в Пекин снялся сам собой. Валиева и Трусова заняли первое и третье места и тоже подтвердили притязания на Игры.

Кажется, для Туктамышевой Олимпиада-2022 была последним шансом. Елизавете — 25 лет, а новое поколение юниорок, которое вот-вот выйдет во взрослые, еще сильнее текущего. Бороться с ними будет не просто сложно, а практически невозможно. Впрочем, Туктамышева уже оказывалась в ситуациях, когда на бумаге была откровенным аутсайдером. И выдерживала конкуренцию.

Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты еще не сказала своего последнего слова Алексей Мишин

«Императрицы не хватало!»

Спустя два дня после триумфа Валиевой, Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы Туктамышева опубликовала ностальгический пост в Instagram. Она вспомнила свои победы 2015 года, рассказала, как было непросто, и поздравила российских спортсменок. А фанаты в комментариях заметили: «Императрицы не хватало, давай в следующий сезон!», «Лиза, постолимпийский сезон должен быть за тобой, это традиция!».

Теоретически Туктамышева может стать участницей большого международного турнира и в этом сезоне: например, на отказе кого-то из олимпийской команды поехать на чемпионат мира или на командные соревнования. Медаль любого из этих турниров станет прекрасным венцом ее истории.