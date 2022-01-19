Плющенко возвращается с мощнейшим составом на первенстве России. У Тутберидзе проблемы?

Пока члены взрослой сборной России готовятся к главному старту четырёхлетия, юным фигуристам предстоит выяснить отношения на национальном первенстве в Саранске и разделить путёвки на чемпионат мира. По зрелищности этот турнир вряд ли уступит чемпионату страны в Петербурге, так как на арену выйдут лучшие ученицы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Захватывающее противостояние двух школ продолжится на юниорском уровне, вот только теперь преимущество на стороне двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений возвращается на первенство России с мощнейшим составом, конкурировать с которым будет сложно даже сильнейшей юниорке «Хрустального» Софье Акатьевой. Спасёт ли фигуристка лучшего тренера мира от поражения?

Лучшая юниорка Тутберидзе снова в игре

В преддверии Олимпиады первенство России, может, несколько теряет в статусе, но никак не в зрелищности происходящего. На турнире ожидается множество интриг, главной из которых станет возрождение противостояния Плющенко и Тутберидзе на юниорском уровне. Честь «Хрустального» в Саранске будет отстаивать талантливая Аделия Петросян. Фигуристка, до недавнего времени не радовавшая элементами ультра-си, уже успела войти в историю, исполнив в соревновательном прокате два чистых четверных риттбергера. На национальном первенстве в Санкт-Петербурге Аделия на равных боролась с сильнейшими одиночницами страны и выглядела на их фоне вполне конкурентоспособной. Девушка безупречно исполнила свои программы и остановилась в шаге от пьедестала. Так что шансы на победу у неё велики.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX_1lHLoPhr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX_1lHLoPhr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Тем не менее главным фаворитом турнира остаётся Софья Акатьева. Лучшая юниорка Тутберидзе возвращается в игру после обидного пропуска взрослого чемпионата России — туда спортсменка не смогла отобраться из-за возрастных ограничений. Но теперь Акатьева сможет доказать, что равных ей просто нет. Соня владеет сложнейшим контентом: в короткой программе она демонстрирует каскад 3А+3Т, а в произвольной к сольному трикселю прибавляет три четверных — сальхов и два тулупа в комбинации с другими прыжками. Хороша Акатьева и во второй оценке: артистизм и отличное владение коньком стабильно приносят ей высокие баллы. Если фигуристка подойдёт к старту в оптимальной форме, то составить ей достойную конкуренцию смогут лишь немногие.

Ученица Плющенко защитит свою честь?

Бросить вызов Акатьевой под силу Софье Самоделкиной. Подопечная Сергея Давыдова реабилитировалась за непопадание в финал юниорского Гран-при, который позже был отменён, и выдала шикарные прокаты в Петербурге. В короткой программе фигуристка исполнила каскад 3А+3Т, а в произвольной — четверной лутц, четверной сальхов — двойной сальхов и четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов, но из-за технических огрехов немного уступила конкуренткам. Тем не менее пятое место на дебютном чемпионате России — это серьёзная заявка. Софа с её россыпью квадов вполне способна взобраться на вершину пьедестала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYBWogkIgy1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYBWogkIgy1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYBWogkIgy1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Постараются подвинуть её и учениц Тутберидзе воспитанницы академии «Ангелы Плющенко». В первенстве России примут участие Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Вероника Жилина и Софья Титова. Евгений возвращается с невероятно мощным составом! Особенно интересно, как проявит себя Муравьёва: фигуристка наверняка захочет поквитаться с судьями за унизительный штраф в короткой программе на чемпионате России и защитить свою честь. В короткой программе спортсменка уверенно обходила действующую чемпионку мира Анну Щербакову благодаря чистому исполнению тройного акселя, но впоследствии оказалась ниже из-за отнятого за перекат балла. Причём известие об этом настигло Соню уже после окончания соревнований и вряд ли её обрадовало. В Саранске Муравьёва постарается забыть старые обиды и доказать, что её успех на чемпионате России не был случайностью.

С нетерпением любители фигурного катания ждут на льду и Веронику Жилину с Софьей Титовой. Ника пропускала старты из-за травмы, но теперь готова побороться за лидерство в юниорской сборной. В начале года она показывала очень хорошие результаты, опровергая теорию, что Плющенко загубил ей карьеру. Любопытно, справилась ли она с психологическими проблемами, или нервы снова подведут её в самый ответственный момент. Что же касается Титовой, то ей представится возможность испытать себя на прочность среди опытных соперниц. На тренировках Соня исполняла тройной аксель и четверной сальхов, так что списывать её со счетов точно не стоит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYtKmDmJcGG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYtKmDmJcGG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYtKmDmJcGG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by @angelsofplushenko</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений везёт на первенство России сразу четырёх мощных учениц. Кажется, на этот раз преимущество на его стороне. Облегчает Плющенко задачу и то, что тренеры «Хрустального» сейчас во всю готовят Валиеву, Щербакову и Трусову к Олимпиаде, а юниорки в этом сезоне для них — не приоритет. В отличие от Евгения, у которого не осталось ни одной взрослой ученицы. В такой ситуации подопечные Плющенко могут устроить сенсацию, прервав гегемонию учениц Тутберидзе, длящуюся на первенствах России уже семь лет. Причём, помимо медалей, фигуристки из «Ангелов» готовы захватить и путёвки на юниорский чемпионат мира.

Захватывающая конкуренция у мужчин

Не менее плотная конкуренция будет и у юношей. Илья Яблоков, Владислав Дикиджи, Андрей Анисимов, Фёдор Зонов — эти имена уже хорошо известны публике. Каждый из них способен показать мощное катание и зацепиться за пьедестал. Тем не менее наибольшие шансы взять золото у Артёма Ковалёва. Бывший ученик Плющенко — самый опытный из участников, а его контент — один из сложнейших, однако из-за высокого роста Артём не всегда справляется с многооборотными прыжками.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX5xAJgKHw7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX5xAJgKHw7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX5xAJgKHw7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Artem Ko4alev (@kov.tema03)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от него, невероятно стабилен Кирилл Сарновский, представляющий академию «Ангелы Плющенко». Фигурист отказался от исполнения четверных прыжков на соревнованиях, но это не сильно ему мешает. За счёт артистичных выступлений Кирилл нередко оказывается очень высоко. Его дебют на чемпионате России был очень достойным. Перешедший в начале года к Плющенко Егор Рухин успешными выступлениями давно не радовал, но всё может измениться на турнире в Саранске.

А вот в «Хрустальном» ставка делается на Николая Колесникова. Фигурист дебютирует на первенстве России в 12 лет. Коля приземляет в прокатах по три четверных, так что его появление может спутать соперникам все карты.

Танцоры провели работу над ошибками?

В парах также есть свои фавориты. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев сразятся с Ксенией Ахантьевой и Валерием Колесовым. В танцах же на победу будут претендовать три дуэта — Тютюнина/Шустицкий, Хавронина/Чиризано и Кагановская/Ангелопол. Причём последние находятся в непростой ситуации: Василиса и Валерий были очень тепло приняты как российскими, так и зарубежными судьями, но из-за ошибки тренерского штаба проиграли на этапе Гран-при в Кошице, потеряв драгоценные баллы в рейтинге. Подопечным Анжелики Крыловой влепили штраф за недопустимый элемент в произвольном танце, поставив под вопрос компетентность их наставников. Анжелика Алексеевна и её коллеги Олег Овсянников и Максим Ставиский оказались виноваты в курьёзном поражении наших лидеров. Остаётся лишь надеяться, что специалисты провели работу над ошибками и подобное в Саранске уже не повторится.