Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).