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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Состав сборной России по фигурному катанию

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

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Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

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