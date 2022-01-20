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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг

Российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

26-летняя Старыгина нарушенила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Срок её дисквалификации отсчитывается с 18 января 2022 года.

"Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм, а также неиспользование запрещённого метода. Соответственно, нет необходимости доказывать намерение, вину, халатность или осознание использования со стороны спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по использованию запрещённой субстанции или запрещённого метода.

Несущественно, привело ли использование или попытка использования запрещённой субстанции, или запрещённого метода к успеху или неудаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода", — отмечается в соответствующем пункте правил.

Старыгина выступает в паре с Иваном Волобуевым.

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