Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России
САРАНСК, 21 янв — РИА Новости. Фигуристка Софья Акатьева заняла первое место в одиночном женском катании на чемпионате России среди юниоров, который проходит в Саранске.
САРАНСК, 21 янв — РИА Новости. Фигуристка Софья Акатьева заняла первое место в одиночном женском катании на чемпионате России среди юниоров, который проходит в Саранске.
По итогам двух программ спортсменка набрала 237,09 балла (78,84 балла за короткую программу и 158,25 за произвольную). Второе место заняла Софья Самоделкина (213,73; 75,51 + 138,22), третье — Софья Муравьева (211,62; 68,38 + 143,24).
Позднее в пятницу спортивные пары представят короткую программу. Чемпионат России завершится в субботу.