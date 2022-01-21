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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России

САРАНСК, 21 янв — РИА Новости. Фигуристка Софья Акатьева заняла первое место в одиночном женском катании на чемпионате России среди юниоров, который проходит в Саранске.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам двух программ спортсменка набрала 237,09 балла (78,84 балла за короткую программу и 158,25 за произвольную). Второе место заняла Софья Самоделкина (213,73; 75,51 + 138,22), третье — Софья Муравьева (211,62; 68,38 + 143,24).

Позднее в пятницу спортивные пары представят короткую программу. Чемпионат России завершится в субботу.

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