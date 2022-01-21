Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России

По итогам двух программ спортсменка набрала 237,09 балла (78,84 балла за короткую программу и 158,25 за произвольную). Второе место заняла Софья Самоделкина (213,73; 75,51 + 138,22), третье — Софья Муравьева (211,62; 68,38 + 143,24).