Одна из самых красивых фигуристок России выходит замуж
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в stories своей страницы в Instagram опубликовала фото с обручальным кольцом.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в stories своей страницы в Instagram опубликовала фото с обручальным кольцом.
Избранником 19-летней спортсменки является креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов.
«Как вам маникюр?» — подписала снимок фигуристка.
Худайбердиева выступает в паре с Егором Базиным. На минувшем чемпионате России они заняли третье место. Пара была включена в число запасных на предстоящие Олимпийские игры.