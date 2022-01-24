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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одна из самых красивых фигуристок России выходит замуж

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в stories своей страницы в Instagram опубликовала фото с обручальным кольцом.

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Источник: Instagram Елизаветы Худайбердиевой

Избранником 19-летней спортсменки является креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов.

«Как вам маникюр?» — подписала снимок фигуристка.

Худайбердиева выступает в паре с Егором Базиным. На минувшем чемпионате России они заняли третье место. Пара была включена в число запасных на предстоящие Олимпийские игры.

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