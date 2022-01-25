14-летняя российская фигуристка пожаловалась на негативные сообщения в Instagram

Она пожаловалась на негативные сообщения, которые начали ей приходить после первенства России среди юниоров. «Не понимаю, чем это вызвано, нужно время все обдумать. Спасибо за понимание», — добавила Самоделкина. 14-летняя россиянка также подчеркнула, что любит и уважает болельщиков и подписчиков.