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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семененко заменил Коляду в составе сборной России на Олимпиаду

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Источник: Reuters
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Во вторник Олимпийский комитет России на своем сайте обнародовал состав делегации на Игры в Пекине. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной на Олимпиаду, в мужском одиночном катании должны были выступать Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

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