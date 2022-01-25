Семененко заменил Коляду в составе сборной России на Олимпиаду

Во вторник Олимпийский комитет России на своем сайте обнародовал состав делегации на Игры в Пекине. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной на Олимпиаду, в мужском одиночном катании должны были выступать Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.