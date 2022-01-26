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09:25 (мск), источник: Газета.Ру

Роднина оценила шансы российских фигуристов на ОИ-2022 после замены Коляды

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Михаил Коляда не выступит на Олимпийских играх — 2022 в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

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Источник: РИА "Новости"
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Напомним, что 25 января Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.

«В целом с потерей Коляды шансы у мужчин на олимпийские медали не изменились: их, объективно говоря, нет — что с Мишей, что без. Для самого Коляды это огромная потеря. Когда ты на протяжении стольких лет готовишься к важнейшему старту и в конце выбываешь из состава — это мощнейший удар. Тем более, что это могла быть последняя Олимпиада для него, если реально смотреть на вещи. Это добавляет трагичности ситуации», — приводит слова Родниной Sport24.

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию из-за вывиха стопы. Семененко стал пятым, а выиграл турнир другой россиянин — Марк Кондратюк.

Таким образом, состав сборной России в мужском одиночном катании выглядит следующим образом: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. В качестве запасных на Игры едут Михаил Коляда и Петр Гуменник.

Ранее серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что Михаил Коляда не примет участие в Олимпийских играх — 2022.

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