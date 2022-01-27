Рудковская рассказала о состоянии здоровья заболевшего Плющенко

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лёд. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лёд, не хочет бросать своих спортсменов», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Плющенко госпитализировали из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Фигуриста забрали в больницу прямо с тренировки в академии «Ангелы Плющенко».