Хореограф Тутберидзе и глава федерации сдали положительные тесты на COVID

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», — сообщил источник в ФФКР. Собеседник в ОКР подтвердил информацию.

Глейхенгауз является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе. В их команде тренируются такие фигуристки, как Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Коган позднее заявил «Матч ТВ», что в команде все в порядке. Он также добавил, что никто не застрахован от ложноположительных тестов. «Должны [лететь вместе с командой на Олимпиаду]. Все сдают тесты в ежедневном режиме и, к сожалению, даже от ложноположительных, как и ложноотрицательных, тестов никто не застрахован», — отметил он.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина также сообщила, что в сборной все в порядке. «И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — отметила она «Чемпионату».

Даниил Глейхенгауз — бывший танцор на льду и фигурист-одиночник. В одиночном катании является бронзовым призером чемпионата России 2007. С 2014 года — хореограф в команде Этери Тутберидзе. Вместе с командой «Хрустального» ставил программы для Юлии Липницкой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Алены Косторной, Александры Трусовой, Камилы Валиевой.