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13:54 (мск), источник: РБК

Хореограф Тутберидзе и глава федерации сдали положительные тесты на COVID

Хореограф Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительный тест на коронавирус. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник в ФФКР и собеседник в Олимпийском комитете России (ОКР).

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Источник: РИА "Новости"

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», — сообщил источник в ФФКР. Собеседник в ОКР подтвердил информацию.

Глейхенгауз является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе. В их команде тренируются такие фигуристки, как Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
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Коган позднее заявил «Матч ТВ», что в команде все в порядке. Он также добавил, что никто не застрахован от ложноположительных тестов. «Должны [лететь вместе с командой на Олимпиаду]. Все сдают тесты в ежедневном режиме и, к сожалению, даже от ложноположительных, как и ложноотрицательных, тестов никто не застрахован», — отметил он.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина также сообщила, что в сборной все в порядке. «И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — отметила она «Чемпионату».

Даниил Глейхенгауз — бывший танцор на льду и фигурист-одиночник. В одиночном катании является бронзовым призером чемпионата России 2007. С 2014 года — хореограф в команде Этери Тутберидзе. Вместе с командой «Хрустального» ставил программы для Юлии Липницкой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Алены Косторной, Александры Трусовой, Камилы Валиевой.

В России за последние сутки выявили 113 122 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Число заболевших COVID-19 за сутки впервые с начала пандемии стало шестизначным.

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