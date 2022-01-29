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20:14 (мск), источник: Sport24

Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине

Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Твиттер-аккаунт «Двукратн (4)ая олЕмпийская чемпионка мира» опубликовал фотографию, на которой видно, что зоны для российских и украинских фигуристов располагаются рядом друг с другом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало своим олимпийцам не делать совместных фотографий с российскими спортсменами на Играх в Китае, а министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские атлеты и вовсе должны избегать нахождения рядом с россиянами.

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