Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине
Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Твиттер-аккаунт «Двукратн (4)ая олЕмпийская чемпионка мира» опубликовал фотографию, на которой видно, что зоны для российских и украинских фигуристов располагаются рядом друг с другом.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало своим олимпийцам не делать совместных фотографий с российскими спортсменами на Играх в Китае, а министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские атлеты и вовсе должны избегать нахождения рядом с россиянами.