Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Соревнования по фигурному катанию привычно станут одними из наиболее резонансных на предстоящей Олимпиаде.
Соревнования по фигурному катанию привычно станут одними из наиболее резонансных на предстоящей Олимпиаде.
Высока вероятность, что существенную долю медалей в этом виде спорта в Пекине заберут россияне, но и в других сборных есть очень интересные персоны. Например, спортсменки, чьи внешние данные способны впечатлить даже зрителей, максимально далеких от акселей, подкруток и твиззлов. Представляем самых эффектных иностранных фигуристок Олимпийских игр — 2022.
Маржори Лажуа (Канада)
Очаровательная 21-летняя спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров 2019 года, но выход на взрослый уровень дается ее дуэту с Закари Лага непросто. В Пекин они едут третьим номером сборной Канады в танцах на льду и будут усердно бороться за топ-10 в личном турнире, что выглядит для них крайне внушительной планкой.
Лаура Баркеро (Испания)
Также рекомендуем обратить внимание на первую в истории Игр испанскую спортивную пару. 20-летняя Баркеро в текущем олимпийском цикле дважды сменила партнера и теперь выступает с уроженцем Италии Марко Зандроном, который получил гражданство Испании за месяц до заветного турнира в Пекине. К слову, фигуристы состоят не только в профессиональных, но и в романтических отношениях.
Луна Хендрикс (Бельгия)
В женском одиночном катании в Пекине наиболее вероятен российский пьедестал. Однако некоторые девушки могут навязать нашим спортсменкам локальную борьбу — хотя бы в короткой программе. Хендрикс в их числе, на недавнем чемпионате Европы она заняла четвертое место. При этом после турнира 22-летняя бельгийка, чья карьера находится в расцвете, была вынуждена открывать сбор средств среди подписчиков для поездки на Олимпиаду.
Алексия Паганини (Швейцария)
Еще одна эффектная одиночница тоже приедет в Пекин уже на вторую Олимпиаду. Уроженка США Паганини давно закрепилась в статусе главной фигуристки Швейцарии, но на международном уровне заметные авансы она оправдывает с трудом. Возможно, именно на ближайших Играх 20-летняя девушка совершит личный прорыв.
Дженни Сааринен (Финляндия)
К олимпийскому дебюту готовится и утонченная скандинавская спортсменка, выигравшая упорную борьбу за единственную финскую квоту в женском катании. Шансы 22-летней Сааринен в Пекине будут скромны, успехом для нее наверняка можно будет считать место в топ-20.
Анастасия Губанова (Грузия)
Нельзя обойти стороной и одиночницу, в недалеком прошлом выступавшую под российским флагом, а ныне представляющую на соревнованиях Грузию. В Пекине 19-летняя Губанова, известная плавной и завораживающей техникой скольжения, будет выступать и в командном, и в личном турнирах. Удивить и покорить зрителей Анастасии точно по силам.
Кейтлин Хавайек (США)
Возвращаясь к танцам на льду, стоит отметить крепкий третий номер американской сборной в лице 25-летней Хавайек и ее партнера Жан-Люка Бейкера. Именно они неизменно забирали бронзу чемпионата США в нынешнем олимпийском цикле. На Играх в Пекине дуэт наверняка выступит только в личном турнире, где будет бороться за достойное место в первой десятке.
Оливия Смарт (Испания)
Уроженка Великобритании сменила спортивное гражданство в сезоне-2015/16, но ее танцевальная пара с Адрианом Диасом проиграла конкуренцию в Испании за единственную квоту на Игры в Пхенчхане. Зато в Пекин отобрался именно этот харизматичный дуэт, и теперь 24-летняя Смарт вместе с партнером будет зажигать на олимпийском льду на радость болельщикам.
Александра Назарова (Украина)
Единственному танцевальному дуэту из Украины в лице Назаровой и Максима Никитина предстоит борьба как в личном турнире, так и в «команднике». Миловидная 25-летняя спортсменка, занимающаяся в числе прочего производством макарунов, обещает заказчикам десертов гастрономический оргазм. Хочется верить, что похожие ощущения испытают и поклонники украинцев на предстоящей Олимпиаде. А помогает Назаровой и Никитину в достижении максимально возможного результата известный российский тренер Александр Жулин.
Мэдисон Чок (США)
Самая опытная фигуристка из нашего списка отправляется уже на свою третью Олимпиаду. В Пекин 29-летняя Чок и ее возлюбленный Эван Бейтс приедут в ранге действующих чемпионов США в танцах на льду. Нет сомнений, что дуэт серьезно пошумит на Играх, а Мэдисон в очередной раз блеснет своей харизмой и прекрасными внешними данными.