Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по фигурному катанию
Все фигуристы олимпийской сборной России, находящиеся в данный момент на сборе в Красноярске, сдали заключительные тесты на коронавирус.
Все фигуристы олимпийской сборной России, находящиеся в данный момент на сборе в Красноярске, сдали заключительные тесты на коронавирус.
Результаты тестирования у всех отрицательные, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Завтра, 1 февраля, российская сборная вылетит из Красноярска в Пекин для участия в Олимпийских играх.
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасной: Пётр Гуменник.