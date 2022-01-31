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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по фигурному катанию

Все фигуристы олимпийской сборной России, находящиеся в данный момент на сборе в Красноярске, сдали заключительные тесты на коронавирус.

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Источник: РИА "Новости"

Результаты тестирования у всех отрицательные, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Завтра, 1 февраля, российская сборная вылетит из Красноярска в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Состав сборной России на ОИ-2022

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасной: Пётр Гуменник.

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