Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по фигурному катанию

Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по фигурному катанию

Все фигуристы олимпийской сборной России, находящиеся в данный момент на сборе в Красноярске, сдали заключительные тесты на коронавирус.