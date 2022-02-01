«Мы катаемся не только за себя, но и за Плющенко». Как русские фигуристы выиграли Олимпиаду в Сочи
Осторожно: мощная ностальгия.
Осторожно: мощная ностальгия.
Олимпиада в Сочи — первая, в программу которой был включен командный турнир. Несмотря на то, что к тому моменту Япония уже несколько лет проводила свои командные соревнования и успела придумать World Team Trophy, олимпийский командник своим появлением обязан именно России — об этом в 2011 году рассказал тогдашний президент ISU Оттавио Чинкванта.
Мы получили просьбу от русских и согласились с ними. Если командные соревнования помогут рекламе Игр, почему бы и нет. В случае успеха они могут войти в программу чемпионата мира
В программу чемпионата мира командник так и не вошел, а World Team Trophy хоть и проводится под эгидой ISU, до сих пор имеет статус коммерческого. Зато в олимпийский формат турнир вписался идеально.
Для Евгения Плющенко Игры-2014 стали последним стартом в его спортивной карьере. Правда, поехал в Сочи Евгений не по спортивному принципу: у России была всего одна квота, а действующим чемпионом страны являлся Максим Ковтун. После поражения на отборе Плющенко скажет, что на Олимпиаде выступит только в командном турнире, отдав личные соревнования «молодому и перспективному», вот только замена разрешалась лишь в случае травмы.
В критериях было прописано, что участник Игр определится «на основании заключения экспертной группы и рекомендации тренерского совета». На чемпионат Европы Плющенко не поехал, а Ковтун стал худшим из наших, замкнув топ-5. Судьбу олимпийской путевки решил контрольный прокат Плющенко перед той самой экспертной группой, по итогам которого именно он отправился в Сочи.
«Вердикт по поводу участия Жени в Олимпиаде — решение не только федерации фигурного катания, но и страны. Женя — спортсмен, которого знает весь мир. Это совсем не значит, что он займет на Олимпиаде первое место. Но Плющенко имеет преимущество по сравнению с менее именитыми соперниками», — прокомментировала вердикт ФФККР Татьяна Тарасова, которая и по сей день входит в тренерский совет.
Для команды Плющенко на пределе своих возможностей, набрав 19 очков из 20 возможных. Побороться за личную медаль не получилось — на разминке Евгений получил травму и больше на спортивный лед не выходил.
Вообще, среди всей русской «дрим тим» сочинского образца на Игры в статусе действующих чемпионов мира приехали лишь Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Пик их соперничества с Аленой Савченко/Робином Шолковы пришелся как раз на Олимпиаду, из которого, скажем забегая вперед, победителями вышли именно россияне. Но сначала предстояло откатать за команду.
Волосожар/Траньков выступали в короткой программе, произвольную доверили Ксении Столбовой/Федору Климову — через несколько дней после командного награждения обе пары обыграют Савченко/Шолковы и займут две первых ступеньки пьедестала. Однако началось все с «Маскарада», ставшего впоследствии легендарным.
Танцы на льду — единственный вид сочинского командника, где Россия осталась без побед. Хотя это было предсказуемо, ведь на тот момент лучшими дуэтами мира были Мэрил Дэвис/Чарли Уайт и Тесса Вертью/Скотт Моир. В Сочи ученики Марии Зуевой были неподражаемы, но в свете командных соревнований сборным США и Канады это не особо помогло — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных/Никита Кацалапов финишировали сразу за североамериканцами, принеся России по 8 очков.
Одна из самых запоминающихся программ Игр — «Лебединое озеро» Ильиных/Кацалапова, вскоре принесшее им личную бронзу. Лену с Никитой считали будущим первым номером в мире, но через полтора месяца после Сочи пара распалась.
Если попросить случайных прохожих назвать главное воспоминание об Играх в Сочи, минимум половина опрошенных назовет «Список Шиндлера» Юлии Липницкой. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе каталась в команде без замены, что удивило многих — вне состава осталась действующая чемпионка России Аделина Сотникова. Возможно, на это решение повлиял финал Гран-при и чемпионат Европы, где Юлия Аделину дважды опередила. Внятных объяснений нет до сих пор — говорили, что замена действительно планировалась, но в последний момент отдали право поменяться парным видам, сделав стопроцентную ставку на Липницкую.
«Я волновалась, особенно когда стали скандировать “Юля, Юля”. Это огромная ответственность, потому что это не личный турнир, мы катаемся не только за себя, но и за того же Плющенко. Не очень представляю себе другого спортсмена, который мог бы бороться за олимпийский пьедестал», — вспоминала Тутберидзе.
Сохранить концентрацию на личный турнир не получилось — только 5-е место. Но Девочка в красном пальто пробирает до мурашек даже сегодня.
В итоге Россия выиграла пять программ из восьми и с 10-балльным преимуществом взяла золото, ставшее для нашей сборной первым на тех Играх. В Пхенчхане защитить титул не удалось, но к Пекину наши фигуристы вновь подходят в статусе сильнейшей команды планеты.
Владимир Афанасьев