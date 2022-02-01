«Мы катаемся не только за себя, но и за Плющенко». Как русские фигуристы выиграли Олимпиаду в Сочи

Олимпиада в Сочи — первая, в программу которой был включен командный турнир. Несмотря на то, что к тому моменту Япония уже несколько лет проводила свои командные соревнования и успела придумать World Team Trophy, олимпийский командник своим появлением обязан именно России — об этом в 2011 году рассказал тогдашний президент ISU Оттавио Чинкванта.

Мы получили просьбу от русских и согласились с ними. Если командные соревнования помогут рекламе Игр, почему бы и нет. В случае успеха они могут войти в программу чемпионата мира Оттавио Чинкванта бывший президент ISU Оттавио Чинкванта

В программу чемпионата мира командник так и не вошел, а World Team Trophy хоть и проводится под эгидой ISU, до сих пор имеет статус коммерческого. Зато в олимпийский формат турнир вписался идеально.

Для Евгения Плющенко Игры-2014 стали последним стартом в его спортивной карьере. Правда, поехал в Сочи Евгений не по спортивному принципу: у России была всего одна квота, а действующим чемпионом страны являлся Максим Ковтун. После поражения на отборе Плющенко скажет, что на Олимпиаде выступит только в командном турнире, отдав личные соревнования «молодому и перспективному», вот только замена разрешалась лишь в случае травмы.

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В критериях было прописано, что участник Игр определится «на основании заключения экспертной группы и рекомендации тренерского совета». На чемпионат Европы Плющенко не поехал, а Ковтун стал худшим из наших, замкнув топ-5. Судьбу олимпийской путевки решил контрольный прокат Плющенко перед той самой экспертной группой, по итогам которого именно он отправился в Сочи.

«Вердикт по поводу участия Жени в Олимпиаде — решение не только федерации фигурного катания, но и страны. Женя — спортсмен, которого знает весь мир. Это совсем не значит, что он займет на Олимпиаде первое место. Но Плющенко имеет преимущество по сравнению с менее именитыми соперниками», — прокомментировала вердикт ФФККР Татьяна Тарасова, которая и по сей день входит в тренерский совет.

Для команды Плющенко на пределе своих возможностей, набрав 19 очков из 20 возможных. Побороться за личную медаль не получилось — на разминке Евгений получил травму и больше на спортивный лед не выходил.

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Вообще, среди всей русской «дрим тим» сочинского образца на Игры в статусе действующих чемпионов мира приехали лишь Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Пик их соперничества с Аленой Савченко/Робином Шолковы пришелся как раз на Олимпиаду, из которого, скажем забегая вперед, победителями вышли именно россияне. Но сначала предстояло откатать за команду.

Волосожар/Траньков выступали в короткой программе, произвольную доверили Ксении Столбовой/Федору Климову — через несколько дней после командного награждения обе пары обыграют Савченко/Шолковы и займут две первых ступеньки пьедестала. Однако началось все с «Маскарада», ставшего впоследствии легендарным.

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Танцы на льду — единственный вид сочинского командника, где Россия осталась без побед. Хотя это было предсказуемо, ведь на тот момент лучшими дуэтами мира были Мэрил Дэвис/Чарли Уайт и Тесса Вертью/Скотт Моир. В Сочи ученики Марии Зуевой были неподражаемы, но в свете командных соревнований сборным США и Канады это не особо помогло — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных/Никита Кацалапов финишировали сразу за североамериканцами, принеся России по 8 очков.

Одна из самых запоминающихся программ Игр — «Лебединое озеро» Ильиных/Кацалапова, вскоре принесшее им личную бронзу. Лену с Никитой считали будущим первым номером в мире, но через полтора месяца после Сочи пара распалась.

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Если попросить случайных прохожих назвать главное воспоминание об Играх в Сочи, минимум половина опрошенных назовет «Список Шиндлера» Юлии Липницкой. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе каталась в команде без замены, что удивило многих — вне состава осталась действующая чемпионка России Аделина Сотникова. Возможно, на это решение повлиял финал Гран-при и чемпионат Европы, где Юлия Аделину дважды опередила. Внятных объяснений нет до сих пор — говорили, что замена действительно планировалась, но в последний момент отдали право поменяться парным видам, сделав стопроцентную ставку на Липницкую.

Юлия принесла команде 20 баллов из 20, после каждого ее проката зрители аплодировали стоя. Волнение передавалось и Этери Георгиевне.

«Я волновалась, особенно когда стали скандировать “Юля, Юля”. Это огромная ответственность, потому что это не личный турнир, мы катаемся не только за себя, но и за того же Плющенко. Не очень представляю себе другого спортсмена, который мог бы бороться за олимпийский пьедестал», — вспоминала Тутберидзе.

Сохранить концентрацию на личный турнир не получилось — только 5-е место. Но Девочка в красном пальто пробирает до мурашек даже сегодня.

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В итоге Россия выиграла пять программ из восьми и с 10-балльным преимуществом взяла золото, ставшее для нашей сборной первым на тех Играх. В Пхенчхане защитить титул не удалось, но к Пекину наши фигуристы вновь подходят в статусе сильнейшей команды планеты.