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12:34 (мск), источник: ТАСС

Заявку на командный турнир нельзя поменять в случае коронавируса у фигуристов

Об этом ТАСС сообщил источник в оргкомитете турнира.

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Источник: Reuters

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Сборные не смогут поменять заявку на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине в случае положительных результатов тестов на коронавирус у спортсменов.

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Ранее окончательный срок подачи заявок сборных на олимпийский командный турнир фигуристов был сдвинут до 21:00 по местному времени (16:00 мск) в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В случае положительного результата теста на ковид страны уже не смогут поменять заявку на командный турнир. Именно поэтому сроки подачи заявок и передвинули с утра на вечер», — сказал собеседник агентства.

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля, первыми на лед выйдут одиночники, танцоры и пары. Соревнования женщин с короткими программами пройдут 6 февраля.

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