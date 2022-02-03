Заявку на командный турнир нельзя поменять в случае коронавируса у фигуристов

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Сборные не смогут поменять заявку на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине в случае положительных результатов тестов на коронавирус у спортсменов.

Ранее окончательный срок подачи заявок сборных на олимпийский командный турнир фигуристов был сдвинут до 21:00 по местному времени (16:00 мск) в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В случае положительного результата теста на ковид страны уже не смогут поменять заявку на командный турнир. Именно поэтому сроки подачи заявок и передвинули с утра на вечер», — сказал собеседник агентства.