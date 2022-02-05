Догнать и перегнать Америку. Россия склоняется к выставлению первых номеров в команднике

Перед новым днем командного турнира очевидно, что расклад в борьбе России и США приближается к 50 на 50. Кажется, с восприятием командника как места раздачи золотых медалей приходится заканчивать и врубаться в гонку на полную мощь.

В связи с этим в кулуарах Олимпиады все чаще обсуждается вариант о том, чтобы провести командный турнир вообще без замен. После того как в замене отказано Тарасовой/Морозову, в парах она почти невероятна. В танцах — то же самое, Дэвис/Смолкин еще могут получить свое место в заявке, но только если что-то невероятное сотворят американская одиночница Карен Чен (со знаком минус) и Марк Кондратюк (со знаком плюс). Напомним: составы на произвольные программы в танцах, парах и у женщин надо представить уже по окончании произвольной парней. Если в танцах и должна была быть замена, то на Степанову и Букина, но их в Пекине нет.

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Но я остерегся бы называть Чен слабой фигуристкой. Действующая обладательница «деревянной медали» чемпионата мира, а в реалиях женского одиночного катания это «дерево» — золотое (кстати, такое есть, называется аукуба).

В мужской произвольной программе практически без вариантов будет выступать Марк Кондратюк. Не имеет смысла менять парня, который все сделал красиво в первый день, и сбивать темп. Да и не на кого объективно менять, да простят нестабильный Мозалев и неизменно борющийся за прыжки Семененко.

Вот и получается, что единственный вариант с логичной заменой — женщины, но и здесь сменщики Щербакова/Трусова не так надежны, как Валиева. Да и как-то справедливее не делать замены нигде, чем делать где-то. Впрочем, все это будет зависеть от результатов двух ближайших видов. Но, по нашей информации, сейчас вариант с первыми номерами на протяжении всего турнира, скажем так, вышел в фавориты.

Украинцы

Что еще интересного произошло за день в фигурном катании? Удивительную историю преподнес сегодня Facebook. Украинская пара София Голиченко/Артем Даренский после короткой программы честно и без обиняков, за что спасибо ребятам, сказали российской прессе про общение на русском языке (вместо украинского):

Это наш выбор. Конкретно у нас тяжело получается говорить на украинском. Чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском

Неожиданно претензии к русским журналистам прилетели от тренера пары Лилии Батутиной. Манифест под кодовым названием «Как можно так с детьми? Гавнюки» она опубликовала у себя на странице, назвав журналистов «мразями». Но, видимо, после того как смекнула, что разговоры в микст-зоне записываются, снесла свой пост.

Ранее на российских журналистов уже наезжали украинские коллеги за вопросы о языке — мол, спрашивать надо о спорте.

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Фигурное катание пока делает биатлон и лыжи. Несмотря на медали

Что точно — фигурное катание, хотя и не приносит медалей, резонанснее в начале Олимпиады, чем биатлонисты или лыжники. Хотя и те и другие сразу в первый день принесли России медали, какой-то яркой обвески этого события не получилось. Слез, эмоций в микст-зоне, вот этого всего. В пекинских горах настолько холодно, что спортсменов хватает только на интервью телевидению. Наталья Непряева прошла мимо прессы со словами «я замерзла», биатлонисты остановились, но Логинов подпрыгивал так, что, казалось, сейчас на лету в прыжке превратится в ледышку. Куда острее оказались разборки в шорт-треке, где Китай завоевал золото, первоначально не пробившись в финал.

Это я еще молчу, что в горах абсолютно позорная логистика передвижения между олимпийскими объектами с двигающимися мимо кассы автобусами. Водителю объяснить название вида спорта можно только через телодвижения — не помогает даже китайский онлайн-переводчик. Когда дошло до дела, китайская организованность оказалась фикцией.

Так что теперь фигурке осталось сделать главное — принести золото. Надеемся, что оно будет не первое: все-таки в воскресенье у нас стартует лыжник Александр Большунов.